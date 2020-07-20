Şafak Sezer'in Yunus balıklarıyla imtihanı

Şafak Sezer önceki gün Bodrum Dolphin Park'ta yunus gösterilerini izlemeye gitti. Yunusların gösterilerini pür dikkat izleyen Şafak Sezer daha sonra Yunuslarla fotoğraf çektirmek istedi. Yunuslara bir türlü yaklaşamayan Sezer, daha sonra Yunusların yanına yaklaşmayı başardı. Dokunmaya çekinen Şafak Sezer'in halleri dolphin park çalışanlarını gülme krizine soktu. Yunuslarla konuşan Şafak Sezer "Pandemiden sonra tek yakınlık kurduğum canlılar Yunuslar oldu" diyerek espri yapmayı da ihmal etmedi. Sezer, parktakilerin tüm ısrarlarına rağmen yine de yunuslara dokunamadı.
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