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'in Yunus balıklarıyla imtihanı

'da tatil yapan 'in Yunus balıklarıyla olan imtihanı herkesi gülme krizine soktu.

İHA
Giriş Tarihi: 20.7.2020 13:52 Son Güncelleme: 20.7.2020 13:52 ABONE OL
Şafak Sezer'in Yunus balıklarıyla imtihanı
Şafak Sezer önceki gün Bodrum Dolphin Park'ta yunus gösterilerini izlemeye gitti. Yunusların gösterilerini pür dikkat izleyen Şafak Sezer daha sonra Yunuslarla fotoğraf çektirmek istedi. Yunuslara bir türlü yaklaşamayan Sezer, daha sonra Yunusların yanına yaklaşmayı başardı. Dokunmaya çekinen Şafak Sezer'in halleri dolphin park çalışanlarını gülme krizine soktu. Yunuslarla konuşan Şafak Sezer "Pandemiden sonra tek yakınlık kurduğum canlılar Yunuslar oldu" diyerek espri yapmayı da ihmal etmedi. Sezer, parktakilerin tüm ısrarlarına rağmen yine de yunuslara dokunamadı. Merve Boluğur göğüs dekolteli mayosuyla dikkatleri üzerine çekti! Tüm gözler onun üstündeydi…

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Şafak Sezer'in Yunus balıklarıyla imtihanı
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