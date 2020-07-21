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Dayakçı 'e en büyük darbe! Ozan Güven'in bütün afişlerini kaldırdılar...

6 aydır birlikte olduğu 'a şiddet uyguladığı haberleriyle gündem olan oyuncu hakkında 13.5 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. Ozan Güven'e sanat camiasından da tepkiler yükselmişti. 'Kadına şiddete hayır' diyen isimler Ozan Güven'e tepkilerini sosyal medyadan dile getirmişlerdi. Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiası ile yargılanan Ozan Güven'e bir darbe de olduğu bankadan geldi. Ozan Güven hakkında dava açılmasıyla beraber devam eden reklam kampanyasını iptal ettiği ve afişleri toplattığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 21.7.2020 10:16 Son Güncelleme: 21.7.2020 10:27 ABONE OL
Dayakçı Ozan Güven'e en büyük darbe! Ozan Güven'in bütün afişlerini kaldırdılar...

6 aydır birlikte olduğu 'a şiddet uyguladığı haberleriyle gündem olan oyuncu hakkında 13.5 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. Ozan Güven'e sanat camiasından da tepkiler yükselmişti. 'Kadına şiddete hayır' diyen isimler Ozan Güven'e tepkilerini sosyal medyadan dile getirmişlerdi.

Dayakçı Ozan Güven'e en büyük darbe! Ozan Güven'in bütün afişlerini kaldırdılar...

Sevgilisi 'u darp ettiği iddiası ile yargılanan 'e bir darbe de olduğu bankadan geldi. Geçen cuma Güven'in sinemalardaki bütün reklam afişleri kaldırıldı.

Dayakçı Ozan Güven'e en büyük darbe! Ozan Güven'in bütün afişlerini kaldırdılar...

VATANDAŞLAR BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ

Ünlü oyuncuya tepki gösteren bir grup kadın geçen günlerde bankanın Kartal şubesinin önünde eylem yapmış ve ''i reklamlarda görmek istemiyoruz" demişti. Son olarak Güven hakkında dava açılmasıyla beraber bankanın devam eden reklam kampanyasını iptal ettiği ve afişleri toplattığı magazin kulislerinde konuşuluyor.

Dayakçı Ozan Güven'e en büyük darbe! Ozan Güven'in bütün afişlerini kaldırdılar...
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Dayakçı Ozan Güven'e en büyük darbe! Ozan Güven'in bütün afişlerini kaldırdılar...
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