Dayakçı Ozan Güven'e en büyük darbe! Ozan Güven'in bütün afişlerini kaldırdılar...

6 aydır birlikte olduğu Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı haberleriyle gündem olan oyuncu Ozan Güven hakkında 13.5 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. Ozan Güven'e sanat camiasından da tepkiler yükselmişti. 'Kadına şiddete hayır' diyen isimler Ozan Güven'e tepkilerini sosyal medyadan dile getirmişlerdi.
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiası ile yargılanan Ozan Güven'e bir darbe de reklam yüzü olduğu bankadan geldi. Geçen cuma Güven'in sinemalardaki bütün reklam afişleri kaldırıldı.
VATANDAŞLAR BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ
Ünlü oyuncuya tepki gösteren bir grup kadın geçen günlerde bankanın Kartal şubesinin önünde eylem yapmış ve 'Ozan Güven'i reklamlarda görmek istemiyoruz" demişti. Son olarak Güven hakkında dava açılmasıyla beraber bankanın devam eden reklam kampanyasını iptal ettiği ve afişleri toplattığı magazin kulislerinde konuşuluyor.