Dayakçı Ozan Güven'e en büyük darbe! Ozan Güven'in bütün afişlerini kaldırdılar...

VATANDAŞLAR BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ

Ünlü oyuncuya tepki gösteren bir grup kadın geçen günlerde bankanın Kartal şubesinin önünde eylem yapmış ve 'Ozan Güven'i reklamlarda görmek istemiyoruz" demişti. Son olarak Güven hakkında dava açılmasıyla beraber bankanın devam eden reklam kampanyasını iptal ettiği ve afişleri toplattığı magazin kulislerinde konuşuluyor.