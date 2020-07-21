HDP’li Tuma Çelik’in tecavüz HDP’li Mensur Işık’ın darp skandalına tepki gösterdiler…

SEVCAN YAŞAR: "Şiddet gören kadınların kendilerini yalnız hissetmemelerini ve güvenliklerini sağlamak, yanlarında durmak çok önemli. Benim yaşadığım durumda, korona sürecinde olduğumuz için gidecek bir yerim yoktu. Ailem Ayvalık'ta yaşıyor. Olay sonrası yanımda bir tek benimle sokağa atılmış telefonum vardı, üstümde ceketim bile yoktu. Babamla telefonda konuştuk, bana sakin bir ses tonuyla 'Polislerle hastaneye gidip raporunu al, sonra şikayetçi ol' dedi. En doğru şeyi söyledi; devlete sığın, cezasını onlar versin. Çok zor bir süreç. Tabii uzun bir yargı sürecinden sonra süreç, en iyi ihtimal ile dava kazanılsa bile birkaç aylık hapsin, birkaç kuruş para cezasına çevrilmesi ile sonlanıyor. Bütün bu zorlu süreç sonunda parasını veren istediğine şiddet uygulayabiliyor mu? Kadına şiddete verilen cezalar ağırlaştırılmalı.