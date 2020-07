HDP’li Tuma Çelik’in tecavüz HDP’li Mensur Işık’ın darp skandalına tepki gösterdiler…

'PSİKOLOJİK TEDAVİ ARTIRILMALI'

MERAL KAPLAN: "Sadece kadına değil, her türlü şiddete karşıyım. Hayvanlara, çocuklara, psikolojik, fizyolojik... Ruh sağlığı çok önemli ve maalesef buna çok önem verilmediğini düşünüyorum. Günümüz dünyasında insanların ruh sağlıklarının her geçen gün kötüye gittiğini görüyorum, psikolojik tedavi artırılmalı. Ben de şiddetin her türlüsünü gördüm. Buna rağmen şiddet gösteren taraf benmişim gibi gösterilmeye çalışıldım. Bu konuda kanunlarımızın yardım edemediği yegâne insanlardan biriyim. Benim için adalet eninde sonunda yerini bulacaktır ama geç gelen adalet, adalet değildir."