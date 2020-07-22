Kemal Gülman’a bak sen!: Boşanma avukatına gönlünü kaptırdı

Adı sürekli çapkınlık dedikodularına karışan, eşi Feryal Gülman'ın da yıllar önce ihanetle suçlayıp boşanma davası açtığı 88 yaşındaki iş adamı Kemal Gülman, bu kez de Bodrum'da 30 yaşında Eda Cideli ile bir yatta öpüşürken görüntülendi. Cideli'nin; Gülman çiftinin yedi yıldır çekişmeli şekilde devam eden boşanma davasında Kemal Gürman'ın işlerini yürüten avukatlarından biri olduğu öğrenildi.



YAŞ FARKI 58



88 yaşındaki Kemal Gülman ile 30 yaşındaki avukat sevgilisi Eda Cideli'nin misafir olduğu yatın ismi Pasha. Yatın sahibi ise Mısır'da dev yatırımları olan bir iş adamı.





Gülman'ın görüntülendiği Eda Cideli 30 yaşında.





Ersin AL/Şamdan Plus

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