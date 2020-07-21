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Haberler Galeri Pembe mayolu yaramaz kız Aslı Bekiroğlu! Güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu mayolu pozu ile sosyal medyayı salladı!

yaramaz kız ! Güzel oyuncu ile sosyal medyayı salladı!

Güzel oyuncu , sevgilisi ile birlikte geçirdiği keyifli tatili takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. 'da 1 milyona yakın takipçisi olan 24 yaşındaki Aslı Bekiroğlu tatil sezonunu Ayvalık'ta açmıştı. Sonrasında Alaçatı'ya geçen paylaşımlarıyla sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Son olarak pembe simli mayosuyla paylaşım yapan Aslı Bekiroğlu, pozlarına "Etine dolgun yaramaz kız çocuğu, simli mayosuyla çimlerin keyfini çıkarıyor" notunu düştü. İşte Aslı Bekiroğlu'nun pozları ve ...

Giriş Tarihi: 21.07.2020 12:55 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 13:01
Pembe mayolu yaramaz kız Aslı Bekiroğlu! Güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu mayolu pozu ile sosyal medyayı salladı!

Güzel oyuncu , sevgilisi ile birlikte geçirdiği keyifli tatili takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Pembe mayolu yaramaz kız Aslı Bekiroğlu! Güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu mayolu pozu ile sosyal medyayı salladı!

'da 1 milyona yakın takipçisi olan 24 yaşındaki tatil sezonunu Ayvalık'ta açmıştı.

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Pembe mayolu yaramaz kız Aslı Bekiroğlu! Güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu mayolu pozu ile sosyal medyayı salladı!

Sonrasında Alaçatı'ya geçen bikinili paylaşımlarıyla sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Pembe mayolu yaramaz kız Aslı Bekiroğlu! Güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu mayolu pozu ile sosyal medyayı salladı!

Son olarak pembe simli mayosuyla paylaşım yapan , pozlarına "Etine dolgun yaramaz kız çocuğu, simli mayosuyla çimlerin keyfini çıkarıyor" notunu düştü.

Pembe mayolu yaramaz kız Aslı Bekiroğlu! Güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu mayolu pozu ile sosyal medyayı salladı!

İşte 'nun pozları ve ...

Pembe mayolu yaramaz kız Aslı Bekiroğlu! Güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu mayolu pozu ile sosyal medyayı salladı!

Bekiroğlu, paylaşımıyla takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Pembe mayolu yaramaz kız Aslı Bekiroğlu! Güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu mayolu pozu ile sosyal medyayı salladı!
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