Pembe mayolu yaramaz kız Aslı Bekiroğlu! Güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu mayolu pozu ile sosyal medyayı salladı!

Güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu, sevgilisi Can Koçkan ile birlikte geçirdiği keyifli tatili takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi olan 24 yaşındaki Aslı Bekiroğlu tatil sezonunu Ayvalık'ta açmıştı. Sonrasında Alaçatı'ya geçen Aslı Bekiroğlu bikinili paylaşımlarıyla sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Son olarak pembe simli mayosuyla paylaşım yapan Aslı Bekiroğlu, pozlarına "Etine dolgun yaramaz kız çocuğu, simli mayosuyla çimlerin keyfini çıkarıyor" notunu düştü. İşte Aslı Bekiroğlu'nun pembe mayolu pozları ve tatil paylaşımları...
Giriş Tarihi: 21.07.2020
12:55
Güncelleme Tarihi: 21.07.2020
13:01
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ