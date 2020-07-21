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Haberler Galeri Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı Demet Özdemir tarzıyla mest etti! Bikini fotoğraflarıyla bu yaza damga vurdu…

’in yıldızı tarzıyla ! fotoğraflarıyla bu yaza damga vurdu…

dizisinde 'la kamera karşısına geçen güzel oyuncu , tarzıyla bu yaza damga vurdu. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde, karakterini canlandıran Demet Özdemir, seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından soluğu tatilde aldı. Türkbükü'ndeki Maçakızı'nda iki yakın arkadaşıyla güneşlenen Özdemir, neşeli haliyle dikkat çekti. hesabından bikinili pozunu paylaşan güzel oyuncu yaktı geçti, adeta sosyal medyayı salladı… Güzel oyuncunun fotoğrafına çok sayıda yorum ve geldi. Özdemir, düzgün fiziğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. İşte Demet Özdemir'in pozları…

Giriş Tarihi: 21.07.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 09:32
Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı Demet Özdemir tarzıyla mest etti! Bikini fotoğraflarıyla bu yaza damga vurdu…

dizisinde 'la kamera karşısına geçen güzel oyuncu , tarzıyla bu yaza damga vurdu. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde, karakterini canlandıran Demet Özdemir, seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından soluğu tatilde aldı. Türkbükü'ndeki Maçakızı'nda iki yakın arkadaşıyla güneşlenen Özdemir, neşeli haliyle dikkat çekti. hesabından bikinili pozunu paylaşan güzel oyuncu yaktı geçti, adeta sosyal medyayı salladı… Güzel oyuncunun fotoğrafına çok sayıda yorum ve geldi. Özdemir, düzgün fiziğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. İşte Demet Özdemir'in pozları…

Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı Demet Özdemir tarzıyla mest etti! Bikini fotoğraflarıyla bu yaza damga vurdu…

Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Ünlü oyuncu , geçtiğimiz hafta sonunu 'da geçirdi.

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Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı Demet Özdemir tarzıyla mest etti! Bikini fotoğraflarıyla bu yaza damga vurdu…

Türkbükü'ndeki Maçakızı'nda iki yakın arkadaşıyla güneşlenen Özdemir, neşeli haliyle dikkat çekti.

Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı Demet Özdemir tarzıyla mest etti! Bikini fotoğraflarıyla bu yaza damga vurdu…

Zaman zaman telefonla konuşan oyuncu, bir süre sonra denize girip girmeme konusunda tereddütte kaldı.

Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı Demet Özdemir tarzıyla mest etti! Bikini fotoğraflarıyla bu yaza damga vurdu…

dizisinde 'la kamera karşısına geçen güzel oyuncu , tarzıyla bu yaza damga vurdu.

Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı Demet Özdemir tarzıyla mest etti! Bikini fotoğraflarıyla bu yaza damga vurdu…

dizisinde, karakterini canlandıran , seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından soluğu tatilde aldı.

Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı Demet Özdemir tarzıyla mest etti! Bikini fotoğraflarıyla bu yaza damga vurdu…

hesabından bikinili pozunu paylaşan güzel oyuncu yaktı geçti, adeta sosyal medyayı salladı…

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