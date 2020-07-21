Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı Demet Özdemir tarzıyla mest etti! Bikini fotoğraflarıyla bu yaza damga vurdu…

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde İbrahim Çelikkol'la kamera karşısına geçen güzel oyuncu Demet Özdemir, tarzıyla bu yaza damga vurdu. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde, Zeynep karakterini canlandıran Demet Özdemir, seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından soluğu tatilde aldı. Türkbükü'ndeki Maçakızı'nda iki yakın arkadaşıyla güneşlenen Özdemir, neşeli haliyle dikkat çekti. Sosyal medya hesabından bikinili pozunu paylaşan güzel oyuncu yaktı geçti, adeta sosyal medyayı salladı… Güzel oyuncunun fotoğrafına çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Özdemir, düzgün fiziğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. İşte Demet Özdemir'in tatil pozları…