Yaşar İpek'i o tutkusundan annesi vazgeçirmiş... Yaşar İpek "Annem kendimi Boğaz Köprüsü'nden atarım diye beni tehdit etti"

"Ben de Yoluma Giderim" geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Bir Sezen Aksu şarkısını seslendirmek nereden geldi aklınıza?

Pandemi sürecinde bir albüm hazırladık sevgili Sinan Akçıl ve Mustafa Ceceli ile. Altı şarkılık bir albüm hazırladım. Maxi single gibi düşünelim, albüm değil. Sezen Hanımın şarkısı yoktu ortada. Mustafa Ceceli ve eşi, ben ve kız kardeşim tatile çıktık. Bu tatil sırasında kendi kendimize bu şarkıyı söylerken teknede, Mustafa şarkıyı Ipad'e kaydetmek istedi. Benim okumamı kaydetti. Onun üzerine aranje yaptı, onun üzerine gitar çaldı. Yarım saat sonra Sezen Hanıma gönderdik. "Bu şarkıyı seslendirdik, kullanabilir miyiz?" dedik. "Çok güzel olmuş, tabiki kullanabilirsiniz" diye bir cevap geldi. Ben de Pandemi sürecinde albümü beklettiğim ve konser veremediğim için bir boşluk oluştu. Bir şey çıkarmak istiyordum. Bu şarkı benim için çok güzel oldu. İlk defa bir Sezen Aksu şarkısı söyledim. Ve gerçekten bu şarkıda benim birikmiş duygularım var gibi. Şu ana kadar en isteyerek okuduğum şarkı diyebilirim. O kadar benimsedim şarkıyı. Sezen Hanımın şarkısını okumaktan çok mutlu oldum. İlk defa onun bir şarkısını seslendirdim. Tepkiler de çok güzel oldu. Hazır orada tatildeyken "Ben dönmeyeyim" dedim. Dönersem klip çekme tarihini ötelerim dedim. Dönmeden klibimizi de çektik orada. Beğeniye sunduk.

Yeni projeler var mı? Albüm gelecek mi?

Tabii tabii. Altı tane daha şarkım hazır. Hepsinin kaydı hazır. Bir tanesinin klibi de hazır. O da Sinan'ın şarkısı. Şarkılarım hazır. Dün bir gelişme oldu. Bundan kimsenin haberi yok henüz. Bir şarkı daha ekledim. Bir Ahmet Kaya şarkısı seslendirmeye karar verdim. Ahmet Kaya'nın "Kendine İyi Bak" adlı şarkısını albüme ekledik. Eşi Gülten Hanımla da irtibata geçtik, sağolsun o da çok sıcak baktı. Muhtemelen onu da ekledik albüme. Bu haberi ilk defa sizinle veriyorum bu arada. Her şey hazır. "Ben de Yoluma Giderim" coverımın önünü kesmek istemiyorum. Ağustos sonu gibi albümü çıkarmayı düşünüyoruz.