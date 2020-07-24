Aslışah Alkoçlar sevgilisi Kaan Demirağ'ı ailesiyle tanıştırdı

Aslışah Alkoçlar, yeni yaşına çekirdek ailesi ve sevgilisi ile girdi.





Mayıs ayından beri iş adamı Kaan Demirağ ile birlikte olan Alkoçlar, 27'nci yaşgününde sevgilisini anneannesi Hülya Koçyiğit başta olmak üzere tüm ailesiyle tanıştırdı.

Türkiye'nin Eurovision tarihine damga vuran isimlerinden Şebnem Paker şimdi ne yapıyor? İşte Şebnem Paker'in son hali...

Sefirin Kızı’nın Elvan’ı Hivda Zizan Alp’in bu hali herkesi büyüledi! Gerçek hayattaki hali şoke etti!

Ünlü çiftlere pandemi yaramadı! İşte karantinada boşanma kararı alan ünlü çiftler...