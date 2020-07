Hilal Özdemir'in yaşadığı zor günler şarkı oldu

Geçtiğimiz yıllarda eşi Hazım Körmükçü'den gördüğü psikolojik ve fiziksel şiddet sonrası boşanan Hilal Özdemir, yaşanmışlıklarını, zor günlerini kaleme alıp hayatının bu sürecini özetlediği bir şarkı yaptı.



YIKILMADIM AYAKTAYIM

Sözleri Hilal Özdemir'e, müziği ve düzenlemesi de Hakan Açıkalın'a ait şarkı, 2K Prodüksiyon etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınladı. Şarkıya Eren İşçioğlu yönetmenliğinde bir klip de çekildi.

İşte Özdemir'in yaşadıklarını kaleme döktüğü 'Her Şeye Rağmen' şarkısının sözleri:

Gün gelir unutursun, kader deyip avunursun,

Hayatında birçok şeyi kaybetsen de, her zaman onurunla dik durursun.

Her şeye rağmen yıkılmadım, her şeye rağmen ayaktayım.

Gün gelir hep ağlarsın,

'Kader' deyip içine atarsın,

Kimseler duymasın, üzülmesin diye

Çaresiz bekleyip yalvarırsın.

Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı 20 yaşına bastı! Nilüfer'den kızı Ayşe Nazlı’nın doğum gününde duygusal mesaj!

Chloe Loughnan olaylı biten sörf macerasını paylaştı! Chloe Loughnan'ı kurtarma ekibi kıyıya getirdi...

Kaan Yıldırım aşkı Hadise'ye yaradı! Çiçeklenen Hadise stili için kesenin ağzını açtı!