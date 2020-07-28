Ata Demirer bu defa da… Esprili paylaşımlarıyla dikkat çekiyor

Oyuncu Ata Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı denize dair paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Esprili paylaşımlarıyla dikkat çeken Demirer bu defa bir balığa sarılmış şekilde görülüyor.
Karantina sürecini evinde geçiren ve sonrasında başlayan normalleşme süreciyle birlikte kendisini hemen teknesine atan komedyen Ata Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.
Son olarak teknesinden sudaki balıkların yemesi için onlara peynir atan Demirer, bu defa bir balığa sarılmış halde görüldüğü bir kareyi paylaştı.
Demirer'in bu karesine "Denize düşen balığa sarılır" ve "Ata deniz sevgisini abarttı" gibi yorumlar geldi.