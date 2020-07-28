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bu defa da… Esprili paylaşımlarıyla dikkat çekiyor

Karantina sürecini evinde geçiren ve sonrasında başlayan normalleşme süreciyle birlikte kendisini hemen teknesine atan komedyen , hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Ata Demirer’in son paylaşımı takipçilerinin büyük beğenisini aldı. Demirer’in bu karesine “Denize düşen balığa sarılır” ve “Ata sevgisini abarttı” gibi yorumlar geldi.

Giriş Tarihi: 28.7.2020 13:38 Son Güncelleme: 28.7.2020 13:49 ABONE OL
Ata Demirer bu defa da… Esprili paylaşımlarıyla dikkat çekiyor

Oyuncu , hesabından yaptığı denize dair paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Esprili paylaşımlarıyla dikkat çeken Demirer bu defa bir balığa sarılmış şekilde görülüyor.

Ata Demirer bu defa da… Esprili paylaşımlarıyla dikkat çekiyor

Karantina sürecini evinde geçiren ve sonrasında başlayan normalleşme süreciyle birlikte kendisini hemen teknesine atan komedyen , hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Ata Demirer bu defa da… Esprili paylaşımlarıyla dikkat çekiyor

Son olarak teknesinden sudaki balıkların yemesi için onlara peynir atan Demirer, bu defa bir balığa sarılmış halde görüldüğü bir kareyi paylaştı.

Ata Demirer bu defa da… Esprili paylaşımlarıyla dikkat çekiyor

Demirer'in bu karesine "Denize düşen balığa sarılır" ve "Ata sevgisini abarttı" gibi yorumlar geldi.

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Ata Demirer bu defa da… Esprili paylaşımlarıyla dikkat çekiyor
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