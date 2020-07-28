Haberler Günaydın Haberleri ‘Yettin artık sen’ dedi beni dövdü

artık sen’ dedi beni dövdü

Geçtiğimiz ay “Kedilerin yüzünden apartman pireleniyor” diyen apartman yöneticisinin darp ve tehdidine maruz kaldığını iddia eden oyuncu , yine savcının kapısını çaldı: “Yönetici bu kez de ‘ artık sen’ diyerek beni darp etti”

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN
Giriş Tarihi: 28.7.2020 ABONE OL
‘Yettin artık sen’ dedi beni dövdü
KARŞILIKLI ŞİKAYET

Oyuncu Hülya Şen, oturduğu apartmanın çatı katında yavru kedi beslediği için üst komşusu, aynı zamanda apartmanın yöneticisi olan Yasemin M. ile adliyelik olmuştu. Şen, "Apartman senin yüzünden pireleniyor" diyerek dayak yediğini belirtince, apartman yöneticisi de ondan şikayetçi olmuştu. Ünlü tiyatrocu, geçtiğimiz günlerde yeniden savcılığa başvurdu.

'TELEFONUMU KIRDI'

Şen, apartmanda temizlik yapılırken kedileri evine aldığını, yöneticisinin sesi üzerine kapıya çıktığını, "Ne bu gürültü" deyince yöneticinin "Yettin artık sen" diyerek yumruk savurduğunu, düşen telefonunun kırıldığını iddia etti. Yönetici ise Şen'in kendisine sinkaflı küfürler sarf ettiğini, iteklediğini, tekme sonucu yere düştüğünü ve temizlik görevlileri tarafından kaldırıldığını söyledi.
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Yettin artık sen’ dedi beni dövdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA