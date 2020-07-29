Gupse Özay ve Barış Arduç evlendi İşte nikahtan ilk kare...

İzmir'in Çeşme ilçesinde nikah masasına oturan çiftin nikahta şahitler ve belediye başkanı dahil olmak üzere toplam 5 kişi olduğu öğrenildi.

Gupse Özay ve Barış Arduç çifti Çeşme'de evlendi! Sürpriz evlilik duyanları şaşırttı! | Video

Gupse Özay ile Barış Arduç'un düğünleri ise gelecek yıl yapacak.

Daha önce 'evlilik' iddiaları hakkında konuşan 32 yaşındaki Barış Arduç, "Günü geldiğinde haberiniz olur. Ben bu konuları çok konuşmayı sevmiyorum. Vakti geldiğinde sizinle paylaşırız. Mutluluk paylaştıkça çoğalan bir şeydir." demişti.