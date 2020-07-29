Gupse Özay ve Barış Arduç çifti Çeşme'de evlendi! Sürpriz evlilik duyanları şaşırttı! | Video

Ünlü çift, Gupse Özay ve Barış Arduç bugün sürpriz bir kararla evlendi. Aşklarını gözlerden uzak yaşayan ve 6 yıldır birlikte olan çift bu yıl yaz tatili için Çeşme'ye gitmişti. Bugün dünya evine giren çiftin nikahında şahit olarak iki yakın arkadaşları yanlarında oldu. Nikah sonrası açıklama yapan Gupse Özay, "bir anda karar verdik, kış olacağına yaz olsun istedik" ifadelerini kullandı.