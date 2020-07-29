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Şarkıcı tüm aileye aynı arabadan aldı! İşte Alişan'ın 4 milyon ödediği araç!

Ailesiyle birlikte seyahat ederken büyük bir kaza geçiren ve ölümden dönen şarkıcı kesenin ağzını açtı. Şarkıcı Alişan ve ikinci bebeklerine hamile olan eşi , önceki gün Eftelya Balık'ta görüntülendi. Alişan satın alacakları arabalarıyla ilgili "Tüm aileye aynı arabadan aldım" dedi. İşte şarkıcı Alişan'ın ailesi için tercih ettiği ve 4 milyona yakın para ödediği araç...

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 29.7.2020 12:08 Son Güncelleme: 29.7.2020 12:18 ABONE OL
Alişan tüm aileye aynı arabadan aldı! İşte Alişan'ın 4 milyon ödediği araç!

Ailesiyle birlikte seyahat ederken büyük bir kaza geçiren ve ölümden dönen şarkıcı kesenin ağzını açtı. Şarkıcı Alişan ve ikinci bebeklerine hamile olan eşi , önceki gün Eftelya Balık'ta görüntülendi.

Alişan tüm aileye aynı arabadan aldı! İşte Alişan'ın 4 milyon ödediği araç!

, satın alacakları Volvo arabalarıyla ilgili "Buse'ye, kendime ve kardeşime aynı arabadan aldım. Eylül'de gelecek" dedi.

Alişan tüm aileye aynı arabadan aldı! İşte Alişan'ın 4 milyon ödediği araç!

, Volvo'nun C90 model 1 milyon 250 bin TL'lik aracından üç tane alarak 3 milyon 750 bin TL ödedi.

Alişan tüm aileye aynı arabadan aldı! İşte Alişan'ın 4 milyon ödediği araç!

Yeni bebeklerinin cinsiyetiyle ilgili de konuşan , "İçimden kız diye geçiyor. Kız çocuk anneyi çirkinleştirir derler ama Buse her gün daha da güzel oluyor" dedi.

Alişan tüm aileye aynı arabadan aldı! İşte Alişan'ın 4 milyon ödediği araç!

Korkunç kazada - çiftinin oğulları Burak'ın Vietnamlı bakıcısı Marianne Villamer Candayan yaralanmıştı.

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Şarkıcı Alişan tüm aileye aynı arabadan aldı! İşte Alişan'ın 4 milyon ödediği araç!
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