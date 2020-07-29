Şarkıcı Alişan tüm aileye aynı arabadan aldı! İşte Alişan'ın 4 milyon ödediği araç!

Ailesiyle birlikte seyahat ederken büyük bir kaza geçiren ve ölümden dönen şarkıcı Alişan kesenin ağzını açtı. Şarkıcı Alişan ve ikinci bebeklerine hamile olan eşi Buse Varol, önceki gün Eftelya Balık'ta görüntülendi.
Alişan, satın alacakları Volvo arabalarıyla ilgili "Buse'ye, kendime ve kardeşime aynı arabadan aldım. Eylül'de gelecek" dedi.
Alişan, Volvo'nun C90 model 1 milyon 250 bin TL'lik aracından üç tane alarak 3 milyon 750 bin TL ödedi.
Yeni bebeklerinin cinsiyetiyle ilgili de konuşan Alişan, "İçimden kız diye geçiyor. Kız çocuk anneyi çirkinleştirir derler ama Buse her gün daha da güzel oluyor" dedi.
Korkunç kazada Alişan-Buse Varol çiftinin oğulları Burak'ın Vietnamlı bakıcısı Marianne Villamer Candayan yaralanmıştı.