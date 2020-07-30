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'a karantina yaramadı! Sinan Akçıl'ın göbekli hali olay oldu...

Şarkıcı şu sıralar ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlandığı eski eşi ile tatilinde. Önceki gün denize girerken görüntülenen Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl adeta ön balayı yaptılar. Oyuncu Burcu Kıratlı fit vücuduyla dikkat çekerken Sinan Akçıl'ın karın kaslarının yerinde göbek yağları oluşu hayranlarını şaşırttı. Daha önceleri fitness dergilerine kaslarıyla poz veren "eski halinden eser yok" dedirtti. İşte ...

Giriş Tarihi: 30.7.2020 11:40 Son Güncelleme: 30.7.2020 12:03 ABONE OL
Sinan Akçıl'a karantina yaramadı! Sinan Akçıl'ın göbekli hali olay oldu...

Şarkıcı şu sıralar ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlandığı eski eşi ile tatilinde. Önceki gün denize girerken görüntülenen Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl adeta ön balayı yaptılar.

Sinan Akçıl'a karantina yaramadı! Sinan Akçıl'ın göbekli hali olay oldu...

ile , Ocak 2019'da Hollanda Amsterdam'da mutluluğa imza atmıştı. Eylülde tek celsede boşanmış, kasımda aşk yaşamaya başlamışlardı.

Sinan Akçıl'a karantina yaramadı! Sinan Akçıl'ın göbekli hali olay oldu...

Daha önceleri fitness dergilerine kaslarıyla poz veren 'ın kilolu hali "eski halinden eser yok" dedirtti. İşte ...

Sinan Akçıl'a karantina yaramadı! Sinan Akçıl'ın göbekli hali olay oldu...

Oyuncu fit vücuduyla dikkat çekerken 'ın karın kaslarının yerinde göbek yağları oluşu hayranlarını şaşırttı.

Sinan Akçıl'a karantina yaramadı! Sinan Akçıl'ın göbekli hali olay oldu...

Karantina günlerini hiç spor yapmadan geçiren popçu 3 yıl öncesine dönmüş gibiydi. Zira 2017 yazında göbekli fotoğrafları basına yansıyınca diyete girip spora başlamış ve 2018'de sevenlerinin karşısına Arnold Schwarzenegger'den hallice bir şekilde çıkıp beğeni toplamıştı.

Sinan Akçıl'a karantina yaramadı! Sinan Akçıl'ın göbekli hali olay oldu...

ikinci kez damatlık giymeden önce yine rejime başlayacak gibi görünüyor.

Sinan Akçıl'a karantina yaramadı! Sinan Akçıl'ın göbekli hali olay oldu...

"Aç kaldım"

daha önce forma girip kas yapınca "Azmettim her gün çalıştım. Sabah ilk işim aç karnına bir kahve içip kardiyo yapmaktı. 8 ayda, 320 saat kardiyo, 240 saat ağırlık idmanı yaptım. Çok aç kaldım. Kendimi sabaha karşı 4-5 gibi gözümü açıp yeşil elma yerken buldum" demişti.

Sinan Akçıl'a karantina yaramadı! Sinan Akçıl'ın göbekli hali olay oldu...

Bu arada ile köpekleri Minnie ve Mira'yı da tatile götürdü.

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Sinan Akçıl'a karantina yaramadı! Sinan Akçıl'ın göbekli hali olay oldu...
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