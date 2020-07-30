Sinan Akçıl'a karantina yaramadı! Sinan Akçıl'ın göbekli hali olay oldu...

"Aç kaldım"

Sinan Akçıl daha önce forma girip kas yapınca "Azmettim her gün çalıştım. Sabah ilk işim aç karnına bir kahve içip kardiyo yapmaktı. 8 ayda, 320 saat kardiyo, 240 saat ağırlık idmanı yaptım. Çok aç kaldım. Kendimi sabaha karşı 4-5 gibi gözümü açıp yeşil elma yerken buldum" demişti.