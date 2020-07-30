Sinan Akçıl'a karantina yaramadı! Sinan Akçıl'ın göbekli hali olay oldu...

Şarkıcı Sinan Akçıl şu sıralar ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlandığı eski eşi Burcu Kıratlı ile tatilinde. Önceki gün denize girerken görüntülenen Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl adeta ön balayı yaptılar.
Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, Ocak 2019'da Hollanda Amsterdam'da mutluluğa imza atmıştı. Eylülde tek celsede boşanmış, kasımda aşk yaşamaya başlamışlardı.
Daha önceleri fitness dergilerine kaslarıyla poz veren Sinan Akçıl'ın kilolu hali "eski halinden eser yok" dedirtti. İşte Sinan Akçıl'ın son hali...
Oyuncu Burcu Kıratlı fit vücuduyla dikkat çekerken Sinan Akçıl'ın karın kaslarının yerinde göbek yağları oluşu hayranlarını şaşırttı.
Karantina günlerini hiç spor yapmadan geçiren popçu 3 yıl öncesine dönmüş gibiydi. Zira 2017 yazında göbekli fotoğrafları basına yansıyınca diyete girip spora başlamış ve 2018'de sevenlerinin karşısına Arnold Schwarzenegger'den hallice bir şekilde çıkıp beğeni toplamıştı.
"Aç kaldım"
Sinan Akçıl daha önce forma girip kas yapınca "Azmettim her gün çalıştım. Sabah ilk işim aç karnına bir kahve içip kardiyo yapmaktı. 8 ayda, 320 saat kardiyo, 240 saat ağırlık idmanı yaptım. Çok aç kaldım. Kendimi sabaha karşı 4-5 gibi gözümü açıp yeşil elma yerken buldum" demişti.