Popçu İrem Derici, bayram tatili için Bodrum'u tercih etti. Yalıkavak Mamba Beach'te görüntülenen Derici, iskelede menajeriyle sohbet ettikten sonra denize atladı. Derici'yi görenler 'Uçan popçu" diye espri yaptı. Yaklaşık yarım saat yüzen popçu, bütün gün şezlongda arkadaşlarıyla muhabbet etti.



ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI



Başakşehir'in yıldız futbolcusu Enzo Crivelli, şampiyonluk sonrası soluğu Bodrum'da aldı. Önceki gün Türkbükü'nde sevgilisi ile teknede görüntülenen futbolcu, eğlenmek için Maçakızı'na gitti.