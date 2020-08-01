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Romantik evlilik teklifi

Giriş Tarihi: 1.8.2020 ABONE OL
Romantik evlilik teklifi
Cem Belevi, yaklaşık dört yıldır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Zehra Yılmaz'a romantik bir evlilik teklifi yaptı. Yılmaz'ın doğum gününde özel bir tekne tutan ve tüm yakın dostlarını çağıran Belevi, 1.5 saatlik Boğaz turundan sonra Poyrazköy sahilindeki iskelede bir organizasyon düzenledi. 'Benimle evlenir misin?' yazısının olduğu sahilde ışıklar ve mumlarla dekore edilmiş alanda sevgilisine evlenme teklif eden şarkıcı, "Evet" yanıtı aldı. Derya Uluğ'un da aralarında bulunduğu çiftin yakın dostları da bu ana tanıklık etti.
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Romantik evlilik teklifi
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