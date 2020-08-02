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'dan annesiyle ! Cem Davran: Beni hatırlamasa da şarkıları hatırlıyor...

Oyuncu hesabından yaptığı paylaşımla herkese duygusal anlar yaşattı. Kurban Bayramı'nda annesinin evine ziyarette bulunan Cem Davran, annesi ile çektiği videoyu hesabından paylaştı. Cem Davran'ın annesine şarkı söyletmeye çalıştığı video kısa sürese binlerce beğeni aldı. Şarkı cümlelerini annesiyle tekrarlayan Cem Davran "Sevdiği şarkılarla, geçen doksan yıla yakın bir masalı hatırlatmaya çalışırsın. Bebeğiydin bir zamanlar, bebeğin olur gün gelir..." dedi. İşte ile olan duygusal paylaşımı...

Giriş Tarihi: 2.8.2020 12:32 Son Güncelleme: 2.8.2020 12:45 ABONE OL
Cem Davran'dan annesiyle duygusal paylaşım! Cem Davran: Beni hatırlamasa da şarkıları hatırlıyor...

Oyuncu hesabından yaptığı paylaşımla herkese duygusal anlar yaşattı. Kurban Bayramı'nda annesinin evine ziyarette bulunan Cem Davran, annesi ile çektiği videoyu hesabından paylaştı.

Cem Davran'dan annesiyle duygusal paylaşım! Cem Davran: Beni hatırlamasa da şarkıları hatırlıyor...

'ın annesine şarkı söyletmeye çalıştığı video kısa sürese binlerce beğeni aldı. İşte ile olan duygusal paylaşımı...

Ünlü Oyuncu Cem Davran'ın annesi ile duygusal paylaşımı gözleri yaşarttı | Video

Cem Davran'dan annesiyle duygusal paylaşım! Cem Davran: Beni hatırlamasa da şarkıları hatırlıyor...

Şarkı cümlelerini annesiyle tekrarlayan paylaşımına "Sevdiği şarkılarla, geçen doksan yıla yakın bir masalı hatırlatmaya çalışırsın. Bebeğiydin bir zamanlar, bebeğin olur gün gelir. Annelik ne muazzam bir mucize. Beni hatırlamasa da şarkıları hatırlıyor, ben onun her saniyesini, kokusunu hatırlıyorum. Hayata yeniden başlamış gibiyiz, bayramları öğrettiği gibi hissediyorum hâlâ...

Cem Davran'dan annesiyle duygusal paylaşım! Cem Davran: Beni hatırlamasa da şarkıları hatırlıyor...

Onu kızdırmayı çok severdim, şimdi de çok seviyorum." diyen Davran, "Bir kere arkamdan terlik fırlatsa mutluluktan çıldıracağım. Vazgeçmesin diye gıdısından huylandırıyorum, hafiften sinirleniyor. Oyun arkadaşımdı benim, şimdi de öyle, hep öyle, sonsuza kadar öyle. Bütün annelerin bayramını kutlar, ellerinden öperim." notunu düştü...

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Cem Davran'dan annesiyle duygusal paylaşım! Cem Davran: Beni hatırlamasa da şarkıları hatırlıyor...
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