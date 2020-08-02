Cem Davran'dan annesiyle duygusal paylaşım! Cem Davran: Beni hatırlamasa da şarkıları hatırlıyor...

Onu kızdırmayı çok severdim, şimdi de çok seviyorum." diyen Davran, "Bir kere arkamdan terlik fırlatsa mutluluktan çıldıracağım. Vazgeçmesin diye gıdısından huylandırıyorum, hafiften sinirleniyor. Oyun arkadaşımdı benim, şimdi de öyle, hep öyle, sonsuza kadar öyle. Bütün annelerin bayramını kutlar, ellerinden öperim." notunu düştü...