Cem Davran'dan annesiyle duygusal paylaşım! Cem Davran: Beni hatırlamasa da şarkıları hatırlıyor...

Oyuncu Cem Davran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkese duygusal anlar yaşattı. Kurban Bayramı'nda annesinin evine ziyarette bulunan Cem Davran, annesi ile çektiği videoyu Instagram hesabından paylaştı.
Cem Davran'ın annesine şarkı söyletmeye çalıştığı video kısa sürese binlerce beğeni aldı. İşte Cem Davran'ın annesi ile olan duygusal paylaşımı...
Ünlü Oyuncu Cem Davran'ın annesi ile duygusal paylaşımı gözleri yaşarttı | Video
Şarkı cümlelerini annesiyle tekrarlayan Cem Davran paylaşımına "Sevdiği şarkılarla, geçen doksan yıla yakın bir masalı hatırlatmaya çalışırsın. Bebeğiydin bir zamanlar, bebeğin olur gün gelir. Annelik ne muazzam bir mucize. Beni hatırlamasa da şarkıları hatırlıyor, ben onun her saniyesini, kokusunu hatırlıyorum. Hayata yeniden başlamış gibiyiz, bayramları öğrettiği gibi hissediyorum hâlâ...
Onu kızdırmayı çok severdim, şimdi de çok seviyorum." diyen Davran, "Bir kere arkamdan terlik fırlatsa mutluluktan çıldıracağım. Vazgeçmesin diye gıdısından huylandırıyorum, hafiften sinirleniyor. Oyun arkadaşımdı benim, şimdi de öyle, hep öyle, sonsuza kadar öyle. Bütün annelerin bayramını kutlar, ellerinden öperim." notunu düştü...