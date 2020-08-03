‘Bazıları maço erkek taklidi yapıyor’

Ünlü oyuncu Levent Ülgen, atv ekranlarında yayınlanan 'Gençliğim Eyvah' dizisiyle izleyiciyle buluşuyor. Ülgen, dizide eşinden korkan Urfalı kebapçı 'Zekeriya Bozoğlu'nu karakterini canlandırıyor. Ünlü oyuncu, "Gerçek hatta durum nedir?" sorusuna ise oldukça çarpıcı bir yanıt verdi. Dört yıl önce evlenen Ülgen, kadın-erkek ilişkisine dair çok konuşulacak bir yorumda bulundu. "Karısından korkmayan erkek yoktur" diyen Ülgen şöyle devam etti; "Eğer bir erkek karısından korkmadığını söylüyorsa bu külliyen yalandır. Zaten korkmalıdır da. Korkmuyorsa hayatta hiçbir yere gelemezler..." Bazı sert görünümlü erkek için de ilginç bir yorumda bulunan oyuncu, "Bazı erkekler maço taklidi yapar ama özlerine inersen onlar da aynı şekilde korkar. En azından ben korkuyorum. (Gülüyor) Tabii latife bir yana, işimiz sevgi ve saygıyla. Doğru olan da budur" diye konuştu.