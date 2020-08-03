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Sevgilisi ve köpekleriyle tatilde

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 3.8.2020 ABONE OL
Sevgilisi ve köpekleriyle tatilde
Uzun zamandır ortalarda görünmeyen oyuncu Yosi Mizrahi, bayram tatili için Bodrum'u tercih etti. Kız arkadaşıyla dinlenen oyuncu, gün boyu denizin keyfini çıkarırken köpekleriyle su şakaları yaptı.

İSKELEDEN DENİZE ATLADI

Atv'nın sevilen dizisi 'Beni Bırakma'nın başrol oyuncusu Esen Aypek, kız arkadaşları ile Göltürkbükü'nde bulunan Selvi Beach'te görüntülendi. Bir ara iskeleye çıkan Aypek, arkadaşlarıyla birlikte denize atladı

BODRUM'A FARKLI BİR SOLUK

Bodrum'da bulunan The Bodrum edition'un imza restoranı Brava, ünlülerin katıldığı açılışla yeni sezona başladı. Michelin yıldızlı şef Diego Munoz'un imzasını taşıyan restoran, her gün müzik performansları ile misafirlerine unutulmaz bir yaz yaşatmaya hazır.

Esprileriyle kırıp geçirdiler

Öncekı gün Bodrum Azka Otel'de sahneye çıkan Safiye Soyman ve Faik Öztürk, repertuvarları ile kulaklara, esprileri ile kalplere bayram coşkusu yaşattı. Öztürk, bir ara giydiği kıyafetiyle Soyman'a pes dedirtti.

AHMET KAYA GECESİ

Şarkıcı Deha Bilimlier, Yalıkavak'taki Pandemi Restaurant'daki sahnesine 'Dalga Dalga' ile hızlı giriş yaptı. Şarkıcı, repertuvarında ağırlıkla Ahmet Kaya şarkılarına yer verdi.

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Sevgilisi ve köpekleriyle tatilde
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