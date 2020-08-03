Sevgilisi ve köpekleriyle tatilde

Uzun zamandır ortalarda görünmeyen oyuncu Yosi Mizrahi, bayram tatili için Bodrum'u tercih etti. Kız arkadaşıyla dinlenen oyuncu, gün boyu denizin keyfini çıkarırken köpekleriyle su şakaları yaptı.
İSKELEDEN DENİZE ATLADI
Atv'nın sevilen dizisi 'Beni Bırakma'nın başrol oyuncusu Esen Aypek, kız arkadaşları ile Göltürkbükü'nde bulunan Selvi Beach'te görüntülendi. Bir ara iskeleye çıkan Aypek, arkadaşlarıyla birlikte denize atladı
BODRUM'A FARKLI BİR SOLUK
Bodrum'da
bulunan The
Bodrum edition'un
imza restoranı
Brava,
ünlülerin katıldığı
açılışla yeni
sezona başladı.
Michelin yıldızlı
şef Diego
Munoz'un imzasını
taşıyan restoran, her gün müzik
performansları ile misafirlerine unutulmaz
bir yaz yaşatmaya hazır.
Esprileriyle kırıp geçirdiler
Öncekı
gün Bodrum Azka Otel'de sahneye çıkan Safiye Soyman ve Faik Öztürk, repertuvarları ile kulaklara, esprileri ile kalplere bayram coşkusu yaşattı. Öztürk, bir ara giydiği kıyafetiyle Soyman'a pes dedirtti.
AHMET KAYA GECESİ
Şarkıcı
Deha Bilimlier, Yalıkavak'taki Pandemi Restaurant'daki sahnesine 'Dalga Dalga' ile hızlı giriş yaptı. Şarkıcı, repertuvarında ağırlıkla Ahmet Kaya şarkılarına yer verdi.