Sevgilisi ve köpekleriyle tatilde

Uzun zamandır ortalarda görünmeyen oyuncu Yosi Mizrahi, bayram tatili için Bodrum'u tercih etti. Kız arkadaşıyla dinlenen oyuncu, gün boyu denizin keyfini çıkarırken köpekleriyle su şakaları yaptı.Atv'nın sevilen dizisi 'Beni Bırakma'nın başrol oyuncusu Esen Aypek, kız arkadaşları ile Göltürkbükü'nde bulunan Selvi Beach'te görüntülendi. Bir ara iskeleye çıkan Aypek, arkadaşlarıyla birlikte denize atladıBodrum'dabulunan TheBodrum edition'unimza restoranıBrava,ünlülerin katıldığıaçılışla yenisezona başladı.Michelin yıldızlışef DiegoMunoz'un imzasınıtaşıyan restoran, her gün müzikperformansları ile misafirlerine unutulmazbir yaz yaşatmaya hazır.Öncekıgün Bodrum Azka Otel'de sahneye çıkan Safiye Soyman ve Faik Öztürk, repertuvarları ile kulaklara, esprileri ile kalplere bayram coşkusu yaşattı. Öztürk, bir ara giydiği kıyafetiyle Soyman'a pes dedirtti.ŞarkıcıDeha Bilimlier, Yalıkavak'taki Pandemi Restaurant'daki sahnesine 'Dalga Dalga' ile hızlı giriş yaptı. Şarkıcı, repertuvarında ağırlıkla Ahmet Kaya şarkılarına yer verdi.