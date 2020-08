Güneyde bayram coşkusu

'HAYAT' ÖNCESİ BELEK KONSERİ



Ünlü sanatçı Sibel Can, Kurban Bayramı'nda Sueno Hotels Deluxe Belek'te dinleyicileriyle buluştu. Yaklaşık üç saat sahnede Sibel Can, altın renkli kostümü ile göz doldurdu. Bu arada Can, karantina döneminde evine stüdyo kurdurtarak tamamladığı 'Hayat' albümünü 14 Ağustos'ta müzikseverlerin karşısına çıkaracak. Albümde, Kenan Çallı'ya ait olan 'Yine Sen' adlı bir türkü de var.



'BUZLAR KRALİÇESİ ELSA GİBİYİM'



Şarkıcı Linet, önceki gün Yalıkavak'taki Pandemi Restaurant'da bayram konseri verdi. Sevenlerinin karşısına Tolga Çam imzalı buz renkli bir elbise ile çıkan sanatçı, "Bu gece kendimi Buzlar Kraliçesi Elsa gibi hissediyorum" dedi. Konserinin ortalarında topuklu ayakkabılarını çıkaran sanatçı, "Beş aydır topuklu ayakkabı giymiyorum, beni rahatsız etti. Şimdi ne kısa boylu diyeceksiniz" diye espri yaptı.



6 OKTAVLIK SES BODRUM'U SALLADI



Soprano Banu Karaca, bayramın üçüncü gününde Azka Otel'de performans sergiledi. Karaca, 6 oktavlık sesiyle Bodrum'a imzasını attı. Şarkıcı büyük ilgi gördü.



MEMLEKET TATILI



Atv dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da oynayan Murat Ünalmış, yaz tatilini memleketi Kayseri'de geçiriyor. Oyuncu, önceki gün bayram kahvaltısını tüm ailesiyle birlikte yaptı. Yengesi, Ünalmış'a özel ekmek pişirdi.



BOZBURUN'U SEÇTİ



Uzun zamandır ortalıklarda gözükmeyen Cansu Dere arkadaşlarıyla birlikte Bozburun'da ortaya çıktı. Teknede tatilini sürdüren Cansu, köpeğinin öpücüklerine maruz kaldı ve bu fotoğrafları takipçileri ile paylaştı.



TEKNE TATILI



Türk sinemasının sevilen oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, Bodrum'da tatilde. Pandemi nedeniyle teknesinde tatil yapmayı tercih eden usta oyuncu, Bodrum koylarında denizin tadını çıkarıyor.



20'NCİ YAŞA



Nilgün Çolak, ikizleri Alara ve Aleyna Çolak'ın 20'nci yaşgününü sürpriz bir partiyle kutladı. Bodrum Noir'deki partide, Abdullah İnal'ın DJ performansı ile eğlenceli dakikalar yaşandı. Çocuk yaşta başladıkları biniciliğe devam eden Alara ve Aleyna Çolak, partinin önümüzdeki günlerde Bulgaristan'da katılacakları yarışlar öncesinde motivasyon olduğunu belirtti.