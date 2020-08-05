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'dan uzun bir aradan sonra müjdeli haber! Çağatay Ulusoy 5 yıl sonra yeniden...

Sevgilisi Duygu Sarışın ile tatilden dönen 5 yıl aradan sonra beyaz perdeye geri döndü. Son zamanlarda aldığı kilolar ile gündeme gelen Çağatay Ulusoy sürpriz bir kararla Barbaros dizisinin kadrosundan ayrılmıştı. Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer alacağı filminin çekimleri başladı.

Giriş Tarihi: 5.8.2020 15:40 Son Güncelleme: 5.8.2020 15:42 ABONE OL
Çağatay Ulusoy'dan uzun bir aradan sonra müjdeli haber! Çağatay Ulusoy 5 yıl sonra yeniden...

Sevgilisi Duygu Sarışın ile tatilden dönen 5 yıl aradan sonra beyaz perdeye geri döndü. Son zamanlarda aldığı kilolar ile gündeme gelen Çağatay Ulusoy sürpriz bir kararla Barbaros dizisinin kadrosundan ayrılmıştı.

Çağatay Ulusoy'dan uzun bir aradan sonra müjdeli haber! Çağatay Ulusoy 5 yıl sonra yeniden...

Ulusoy, filmiyle setlere geri döndü. Başrolünde 'un yer aldığı Mücadele Çıkmazı'nın çekimleri başladı.

Filmin senaryosunu Behzat Ç. ile damga vurmuş Ercan Mehmet Erdem kaleme alırken, yönetmenliğini ise Ayla ve Müslüm'ün başarılı yönetmeni Can Ulkay üstleniyor.

Çağatay Ulusoy'dan uzun bir aradan sonra müjdeli haber! Çağatay Ulusoy 5 yıl sonra yeniden...

5 YIL SONRA İLK FİLM

Hakan: Muhafız ile dünya çapında bir projede yer alarak son yıllara damgasını vuran , son olarak 2015 yılında yayınlanan Delibal filmiyle beyazperdede boy göstermişti. Geçen bu arada dizilerde izlediğimiz Ulusoy, 5 yıl sonra yeniden bir sinema filminde rol alacak.

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Çağatay Ulusoy'dan uzun bir aradan sonra müjdeli haber! Çağatay Ulusoy 5 yıl sonra yeniden...
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