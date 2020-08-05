Çağatay Ulusoy'dan uzun bir aradan sonra müjdeli haber! Çağatay Ulusoy 5 yıl sonra yeniden...

Sevgilisi Duygu Sarışın ile tatilden dönen Çağatay Ulusoy 5 yıl aradan sonra beyaz perdeye geri döndü. Son zamanlarda aldığı kilolar ile gündeme gelen Çağatay Ulusoy sürpriz bir kararla Barbaros dizisinin kadrosundan ayrılmıştı.
Ulusoy, Mücadele Çıkmazı filmiyle setlere geri döndü. Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Mücadele Çıkmazı'nın çekimleri başladı.
Filmin senaryosunu Behzat Ç. ile damga vurmuş Ercan Mehmet Erdem kaleme alırken, yönetmenliğini ise Ayla ve Müslüm'ün başarılı yönetmeni Can Ulkay üstleniyor.
5 YIL SONRA İLK FİLM
Hakan: Muhafız ile dünya çapında bir projede yer alarak son yıllara damgasını vuran Çağatay Ulusoy, son olarak 2015 yılında yayınlanan Delibal filmiyle beyazperdede boy göstermişti. Geçen bu arada dizilerde izlediğimiz Ulusoy, 5 yıl sonra yeniden bir sinema filminde rol alacak.