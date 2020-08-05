Çağatay Ulusoy'dan uzun bir aradan sonra müjdeli haber! Çağatay Ulusoy 5 yıl sonra yeniden...

5 YIL SONRA İLK FİLM

Hakan: Muhafız ile dünya çapında bir projede yer alarak son yıllara damgasını vuran Çağatay Ulusoy, son olarak 2015 yılında yayınlanan Delibal filmiyle beyazperdede boy göstermişti. Geçen bu arada dizilerde izlediğimiz Ulusoy, 5 yıl sonra yeniden bir sinema filminde rol alacak.