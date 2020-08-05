Tiyap’tan açık çağrı yeniden düzenlensin

Kadıköy Belediyesi'nin Sanat Parkta adıyla Özgürlük Parkı'nda düzenlediği tiyatro festivalinde bir türlü sular durulmuyor. Ali Poyrazoğlu'nun başkanlığındaki Tiyatro Yapımcıları Derneği TİYAP, Kadıköy Belediyesi'ne açık çağrı yaptı. Nilgün Belgün, Cem Davran, Hakan Gerçek, Volkan Severcan, Dilek Türker, Behzat Uygur, Uğur Uludağ, Metin Zakoğlu gibi isimlerin imzasının olduğu çağrıda, şu ifade kullanıldı: 'Kadıköy Belediyesi bu yıl tiyatrolara destek adı altında yapacağını duyurduğu festivali yeniden düzenlemeli. Seyircilerin tiyatrolarla buluşmasını sağlamak için festival uzatılmalı, başvurular yeniden değerlendirilmeli ve değerlendirme kriterleri açıklanmalı. Festival bu yıl da ücretsiz gerçekleştirilmeli.CHP'li belediye başkanı tiyatrocuları engelledi.Öte yandan ünlü tiyatrocuların, kendi oyunlarını yoğunluk sebebiyle kabul etmeyen belediyeye karşı aldıkları tutum ve yaklaşık 10 gündür gösterdikleri tepki, CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nı önlem almak zorunda bıraktı. Başkan Odabaşı, önceki gün sosyal medyada tiyatrocuların kendisinden bahsetmesini engelledi.