Türkıye'ye Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Özçivit, Tolgahan Sayışman, Çağatay Ulusoy gibi ünlü isimler kazandıran Best Model, 33'üncü yaşını kutlayacak. Erkan Özerman, 33. Best Model Türkiye ve Best Model of The World yarışmalarının ertelenmeyeceğini ve yapılacağını duyurdu.