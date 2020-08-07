Eldar Bora tutuklanarak cezaevine gönderildi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik skandal paylaşımlar yaptı!

İranlı yönetmen Eldar Bora'nın (Eldar Hosseinzadeh) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi. Emniyet güçleri, hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan Eldar Bora'nın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında ünlü yönetmenin Türkiye'den çıkış yaparak İran'a gittiği tespit edildi.

"HESABIMI ÇALANLAR PAYLAŞIM YAPMIŞ"

Geçtiğimiz günlerde tekrar Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen genç yönetmen emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından savcılığa sevk edilen şüpheli söz konusu hakaret içerikli paylaşımları kendisinin yapmadığını, belirli periyotlarla sosyal medya hesaplarının birileri tarafından hacklenerek ele geçirildiğini, bu paylaşımları da söz konusu kişilerin yapmış olabileceğini belirtti.

MAHKEME YÖNETMENİN YALANINI ORTAYA ÇIKARDI

Savcılıktaki ifadesinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen İranlı yönetmen İran'da sosyal medya hesaplarına giriş yapmanın yasak olduğunu, bu nedenle söz konusu paylaşımları Türkiye'ye geldiğinde öğrendiğini iddia etti. Mahkeme hâkimi soruşturmaya konu olan paylaşımların 2016-2017 yılları arasında yapıldığını, aradan geçen yıllarda Eldar Bora'nın 7-8 kez Türkiye'ye giriş yaptığını, söz konusu paylaşımları bu aralıkta görerek silebileceğini, ancak halen durduğunu tespit etti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sulh Ceza Hakimliği, Eldar Bora'nın hakkında çıkan yakalama kararı sonrası ifadeye getirildiğini ve sık sık yurt dışına çıktığını da göz önünde bulundurarak olası kaçma şüphesinden dolayı tutuklanmasına karar verdi. Mahkemenin kararının ardından Eldar Bora tutuklanarak cezaevine gönderilirken savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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