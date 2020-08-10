Şarkılara ‘hayat’ verecek

SibelCan, iki yıl aradan sonra yeni albümü 'Hayat'la geliyor. Sony Müzik Türkiye etiketiyle çıkacak albüm, 14 Ağustos'ta tüm müzik marketlerdeki ve dijital platformlardaki yerini alacak. Can, yeni albümü için fotoğraf sanatçısı Zeynel Abidin'in objektifinin karşısına geçti. Karantina döneminde evine kurdurduğu stüdyosunda albümünün okumalarını tamamlayan şarkıcı, birbirinden özel söz yazarı ve bestecilerin eserlerini seslendiriyor. Albümde, Sinan Akçıl'ın imzasını taşıyan ve albüme adını veren 'Hayat'ın yanı sıra 'En Büyük Aşkım', 'Takiptesin', 'Gösteri', 'Ah Be Yarim', 'İstanbul Sensiz', 'Yalnız Beni Sev', 'Bil Diye Söylüyorum' ve 'Hüznün Gemileri' adlı yeni şarkılar yer alıyor. Ünlü sanatçı ayrıca, Kenan Çallı'ya ait olan 'Yine Sen' adlı türküyü okuyarak, müzikseverlere büyük bir sürpriz yapacak. Şarkılarının düzenlemesinde Mustafa Ceceli ve Sezgin Gezgin'in imzası var.