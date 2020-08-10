Yeşim Salkım-Murat Övüç kavgasında yeni gelişme!

"İŞLERİ İPTAL EDİLDİĞİ İÇİN ÖZÜR DİLEDİ"



Övüç'ün hamlesinin ardından sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak açıklama yapan Yeşim Salkım, özrü kabul etmediğini söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"İki çocuk annesi bana herkesin içinde bir küfür edildi ben de bunu hesabını tüm kadınlar adına sormak istiyorum. Sözümden dönmeyeceğim. Benden özür dilenmesini nedeni de işlerinin iptal olması. Çünkü gerçek ve samimi bir özür değildi. O arkadaşın işlerini iptal etmeyin. Ekmek başka bir şey. Benden dilenen özrün de bu yüzden olduğunun farkındayım. Ben 50 yaşında bir kadının kimin neyi nasıl yaptığını çok iyi biliyorum" ifadelerini kullandı.