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spor uğruna sakatlandı

2002 Türkiye Güzeli seçilmiş ve ardından da 2002 Miss World'de Dünya Güzeli unvanını alan sosyal medyasında sıklıkla paylaşım yapıyor. Önceki gün Nişantaşında görüntülenen güzel modelin Omuzundaki bandajla dikkat çeken Akın, spor salonunda sakatlandığını söyledi.

Giriş Tarihi: 11.8.2020 18:26 Son Güncelleme: 11.8.2020 18:27 ABONE OL
Azra Akın spor uğruna sakatlandı

2002 Türkiye Güzeli seçilmiş ve ardından da 2002 Miss World'de Dünya Güzeli unvanını alan sosyal medyasında sıklıkla paylaşım yapıyor. Önceki gün Nişantaşında görüntülenen güzel modelin Omuzundaki bandajla dikkat çeken Akın, spor salonunda sakatlandığını söyledi.

Azra Akın spor uğruna sakatlandı

2002 Türkiye ve Dünya Güzeli , 'nda gazetecilere yakalandı. Spor yaptığı sırada omzundan sakatlanan güzel modele nazar değdi. Snob Magazin'in haberine göre; Güzel oyuncu, spor salonunda yaptığı ters bir hareket nedeniyle omzunu sakatladığını söylerken, "Koluma ufak bir bandaj sardık" ifadelerini kullandı.

Azra Akın spor uğruna sakatlandı

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE AİLECEK YEMEĞE ÇIKMIŞLARDI

Geçtiğimiz günlerde Eşi Atakan Koru ve oğlu Demir ile ailecek yemek yiyen Akın, gazetecilerin röportaj teklifini kibar bir şekilde geri çevirmişti. Oğlu Demir'in ağladığını söyleyen , "Lütfen kusura bakmayın.

Azra Akın spor uğruna sakatlandı

Bir dahakine röportaj yapalım. Demir ağlıyor, hayatımdaki en önemli şey" ifadelerini kullanmıştı.

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Azra Akın spor uğruna sakatlandı
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