Azra Akın spor uğruna sakatlandı

2002 Türkiye ve Dünya Güzeli Azra Akın, Nişantaşı'nda gazetecilere yakalandı. Spor yaptığı sırada omzundan sakatlanan güzel modele nazar değdi. Snob Magazin'in haberine göre; Güzel oyuncu, spor salonunda yaptığı ters bir hareket nedeniyle omzunu sakatladığını söylerken, "Koluma ufak bir bandaj sardık" ifadelerini kullandı.