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Televizyon, tiyatro ve sinema camiasının usta isimlerinde ’ın oğlu , evinde ölü olarak bulundu. 2 gündür oğlundan haber alamayan Hümeyra’nın şüphelenerek oğluna ait eve gittiği, kapıyı açtırdığı ve oğlu Sadık Bigat’ın cansız bedeniyle karşılaştığı belirtildi. Bu gelişme sonrasında sanatçı Hümeyra’nın oğlu Sadık Bigat kimdir, kaç yaşında, ? Gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Peki, kaç yaşında, Sadık Bigat kimdir, kaç yaşında, neden öldü? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 11.8.2020 22:20 Son Güncelleme: 11.8.2020 22:21 ABONE OL
Sadık Bigat kimdir? Sanatçı Hümeyra’nın oğlu Sadık Bigat kaç yaşında, neden öldü?

Türk sinema, tiyatro ve televizyon dünyasının sevilen usta ismlerinden Hümeyra Akbay'ın oğlu Sadık Bigat, annesi Hümeyra tarafından evinde ölü olarak bulundu. 2 gündür oğlundan haber alamadığı için evine giden ve kapıyı açtıran Hümeyra'nın eve girdiğinde oğlunun cansız bedeniyle karşılaştığı bildirildi. Bu son dakika gelişmesinin ardından vatandaşlarımız yoğun şekilde Sadık Bigat kimdir, kaç yaşında, neden öldü? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Sadık Bigat kimdir, kaç yaşında, neden öldü? İşte tüm detaylar…

SADIK BİGAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü sanatçı Hümeyra'nın hayatını kaybeden oğlu Sadık Bigat'ın ölüm nedenine ilişkin herhangi bir bilgi henğz bulunmuyor. Bilgi geldiğinde burada bulabileceksiniz.

SADIK BİGAT KİMDİR?

Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat'ın hayatı ile ilgili fazla bir bilgi bulunmamakla birlikte, Hümeyra'nın 1972'de Mithat Bigat ile olan evliliğinden dünyaya geldiği bilinmektedir.

Hümeyra'nın oğlunun 2003 yılında meydana gelen trafik kazasında yaralanmıştı. Kaza Mecidiyeköy Metro İstasyonu girişinde meydana gelmişti.

Sanatçı Hümeyra, 1972'de Mithat Bigat ile evlendi ve bu evlilikten Sadık isimli bir oğlu oldu. Yaklaşık yedi yıl süren bu evlilik, Hümeyra'nın hayatı boyunca yaşadığı en uzun ilişkisi olmuştur.

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Sadık Bigat kimdir? Sanatçı Hümeyra’nın oğlu Sadık Bigat kaç yaşında, neden öldü?
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