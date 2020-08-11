Yenı aşkını ilan edince eski eşi çileden çıktı

İsmailHacıoğlu ile Duygu Kumarki, geçtiğimiz ay boşanmıştı. Ayrılığın üzerinden bir hafta geçmesinin ardından Hacıoğlu ile oyuncu Merve Çağıran'ın sevgili olduğu iddiaları ortaya atıldı. Hacıoğlu, önceki gün yeni aşkını sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla ilan etti. Bunun üzerine eski eşi Kumarki, çok sinirlendi ve sosyal medyadan şu sözleri paylaştı: "Arsız güçlü olunca, haklı suçlu olurmuş... Çok mesaj alıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum ama bana 'Neden konuşmadın?' demeyin. Benim tarzım değil, bulunduğum seviyeden aşağıya bakamıyorum. Dolayısı ile her şey ortaya kendiliğinden çıkar. Hep benim yanımda ilahi adaletini sevdiğim."