Zalim İstanbul’un Cemre’si Sera Kutlubey’den çarpıcı açıklamalar… Öpüşme sahneleri için bakın ne dedi!

Dizide kardeşinizi canlandıran Bahar Şahin'le arkadaşlığınız gerçek hayatta nasıldır?

Onunla aşırı iki zıt insanız, biri bir uçtan alınmış, diğeri diğer uçtan alınmış. Aynı dizideki gibiyiz. Normalde yaşıtız biz ama bana 'abla' der.

Yin ile Yang gibiyiz. Hiç anlaşamadığımız noktalar da oluyor ama bir şekilde o zıt kutupların uyumu denen şey, farklı bir devinim yaratıyor.

Partneriniz Berker Güven'le uyumunuzu neye borçlusunuz?

Setin ilk günlerinden beri biz çok güzel bir arkadaşlık kurduk, birbirimizi gerçekten anladık. Sahne arkasında, sahne önünde birbirimize çok yardımcı olduğumuz zamanlar oldu, bunun da yansıdığını düşünüyorum. Arkadaşlığımız, çok güzel bir dostluğa dönüştü.