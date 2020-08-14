Berrak Tüzünataç’ın evini soyan hırsızlar ikinci kez yargılandı! Mahkeme karar verdi!

Dosya, Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay, iki hırsızın davadan vareste tutulmaması (duruşmaya gelmeme hakkı) yönünde karar olmamasına rağmen vareste tutulduğu ve hukuka aykırılık olduğunu belirtip dosyayı bozdu. Yargılama yeniden yapıldı. Asliye Ceza Mahkemesi iki sanığa tekrar aynı cezayı verdi.