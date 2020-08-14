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’ın evini soyan hırsızlar ikinci kez yargılandı! karar verdi!

Ünlü oyuncu 'ın evi 2014'te soyuldu. Eve camdan giren hırsızlar, iki telefon ile reklamcı Kerem Kanık'ın motosikletini çaldı. Güvenlik kameralarından tespit edilen Sümeyye Sağlan ile Recep Şimşek, tutuklanıp cezaevine gönderildi, haklarında dava açıldı.

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Giriş Tarihi: 14.8.2020 07:36 Son Güncelleme: 14.8.2020 07:38 ABONE OL
Berrak Tüzünataç’ın evini soyan hırsızlar ikinci kez yargılandı! Mahkeme karar verdi!

Oyuncu 'ın evi 2014'te soyuldu.

Berrak Tüzünataç’ın evini soyan hırsızlar ikinci kez yargılandı! Mahkeme karar verdi!

Eve camdan giren hırsızlar, iki telefon ile reklamcı Kerem Kanık'ın motosikletini çaldı.

Berrak Tüzünataç’ın evini soyan hırsızlar ikinci kez yargılandı! Mahkeme karar verdi!

Güvenlik kameralarından tespit edilen Sümeyye Sağlan ile Recep Şimşek, tutuklanıp cezaevine gönderildi, haklarında dava açıldı.

Berrak Tüzünataç’ın evini soyan hırsızlar ikinci kez yargılandı! Mahkeme karar verdi!

6'ŞAR YIL 8'ER AY HAPİS

Geçtiğimiz yıllarda yapılan yargılamada hırsızlar, 6'şar yıl 8'er ay hapse çarptırıldı.

Berrak Tüzünataç’ın evini soyan hırsızlar ikinci kez yargılandı! Mahkeme karar verdi!

Dosya, Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay, iki hırsızın davadan vareste tutulmaması (duruşmaya gelmeme hakkı) yönünde karar olmamasına rağmen vareste tutulduğu ve hukuka aykırılık olduğunu belirtip dosyayı bozdu. Yargılama yeniden yapıldı. Asliye Ceza Mahkemesi iki sanığa tekrar aynı cezayı verdi.

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Berrak Tüzünataç’ın evini soyan hırsızlar ikinci kez yargılandı! Mahkeme karar verdi!
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