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'in kızı sosyal medyadan paylaştı! Ünlü şovmenden haber var!

hastalığıyla mücadele eden , geçen ay kök hücre tedavisi oldu. 40 gün boyunca steril bir ortamda kalan ve kimseyle görüşmeyen Mehmet Ali Erbil, sevdiklerine kavuştu. Ünlü oyuncunun kızı , babasıyla görüşüp çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Yasmin Erbil, "Seni asla bırakmam baba" dedi. İşte Mehmet Ali Erbil ve kızı Yasmin Erbil’in o paylaşımı…

ÖZLEM AVCI ÖZLEM AVCI
Giriş Tarihi: 14.8.2020 09:08 Son Güncelleme: 14.8.2020 09:24 ABONE OL
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medyadan paylaştı! Ünlü şovmenden haber var!

Uzun bir zamandır mücadele ettiği "" hastalığı nedeniyle yoğun bakın ünitesinde kalan ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisine başlayan , hastaneden taburcu edildi.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medyadan paylaştı! Ünlü şovmenden haber var!

2 haftalık tedavi sürecinin ardından evine dönen 'in hakkında küçük kızı bilgi verdi.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medyadan paylaştı! Ünlü şovmenden haber var!

Erbil, babasının iyi durumda olduğunu ve tedavisine evde devam edildiğini açıkladı: "Babamın kök hücre tedavisi bitti. Şu an bağışıklık durumu iyi. Evde izolasyon sürecine başladık. Hemşireyle birlikte odasında kalıyor. Hiçbirimiz odasına giremiyoruz."

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medyadan paylaştı! Ünlü şovmenden haber var!

Ünlü oyuncunun kızı , babasıyla çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Yasmin Erbil, "Seni asla bırakmam baba" dedi.

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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medyadan paylaştı! Ünlü şovmenden haber var!
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