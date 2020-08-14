Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medyadan paylaştı! Ünlü şovmenden haber var!

Uzun bir zamandır mücadele ettiği "kaçış sendromu" hastalığı nedeniyle yoğun bakın ünitesinde kalan ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil, hastaneden taburcu edildi.
2 haftalık tedavi sürecinin ardından evine dönen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında küçük kızı Yasmin Erbil bilgi verdi.
Erbil, babasının iyi durumda olduğunu ve tedavisine evde devam edildiğini açıkladı: "Babamın kök hücre tedavisi bitti. Şu an bağışıklık durumu iyi. Evde izolasyon sürecine başladık. Hemşireyle birlikte odasında kalıyor. Hiçbirimiz odasına giremiyoruz."
Ünlü oyuncunun kızı Yasmin Erbil, babasıyla çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Yasmin Erbil, "Seni asla bırakmam baba" dedi.