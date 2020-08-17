Sinan Akçıl'ın yazdığı şarkıyı eski sevgilisi Hadise paylaştı

SÖZ ve müziği Sinan Akçıl'a ait olan En Büyük Aşkım adlı şarkıyı Sibel Can yeni albümünde okudu. Akçıl'ın önümüzdeki aylarda ikinci kez nikah masasına oturacağı Burcu Kıratlı için kaleme aldığı şarkı, çok beğenildi. Şarkı, Can'ın yorumuyla, müzik listelerine en üst sıralardan girmeyi başardı.BURCU Kıratlı, "Şarkılarda aşkımızın en derinini anlattın. Bu şarkın kalbime dokundu" diyerek sevgilisi Akçıl'a teşekkür etti. Akçıl'ın eski sevgilisi Hadise ise şarkıyı paylaştı. Hadise, sosyal medya hesabında "Asalet, ses, duruş, bayıldım" yazarak hem şarkıya, hem de Can'a övgüler yağdırdı,