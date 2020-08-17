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Oyuncu 'nin paylaşımlarını takip ediyor

Giriş Tarihi: 17.8.2020 ABONE OL
Oyuncu İlkin Tüfekçi'nin paylaşımlarını David Beckham takip ediyor
'Kara Para Aşk' adlı dizide oynadığı 'Pelin' karakteriyle tanınan oyuncu İlkin Tüfekçi'nin sosyal medya paylaşımları olay oldu. 363 bin takipçisi olan Tüfekçi'nin önceki gün yaptığı paylaşımları dünyaca ünlü futbolcu David Beckham da izledi. Oyuncu, hikayesinde paylaştığı tüm video ve fotoğraflara Beckham'ın baktığını görünce şok yaşadı.

Tüfekçi, Beckham'ın gözüktüğü karenin görüntüsünü alıp 'Bir dakika doğru mu gördük?' notuyla paylaştı. Hayranları genç oyuncuya 'Sahte hesap olabilir mi?' diye sorunca, Tüfekçi, öyle olmadığını kanıtladı.

Başka bir telefondan hesabının görüntüsünü kaydeden Tüfekçi, bu kişinin David Beckham olduğunu gösteren bir video paylaşıp "Bunu yapmamı siz istediniz, teşekkürler" dedi.
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Oyuncu İlkin Tüfekçi'nin paylaşımlarını David Beckham takip ediyor
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