Halit Ergenç’in açıklamalarına Sevcan Yaşar’dan tepki geldi: Yazıklar olsun

YAZIYLA ANLATTI

Eski sevgilisi Sermiyan Midyat'tan şiddet gören oyuncu Sevcan Yaşar, Halit Ergenç'in skandal açıklamalarına tepki gösterdi. Oyuncu, sevgilisini döven Ozan Güven için "Alnının akıyla bundan çıkacaktır" diyen Ergenç'e olan öfkesini kaleme aldığı yazıyla anlattı.







'BAŞA SARIP İZLİYORUM'

Yaşar, "Bazı röportajları anlayamayıp başa sarıp izliyorum. 'Öyle demek istememiştir' diyorum. Ama günün sonunda sesli olarak 'Yazıklar olsun!" diyebiliyorum" deyip ekledi: "Kadına şiddete de, onları destekleyen karaktersiz eşine dostuna da hayır."





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