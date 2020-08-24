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'nin takipçisine verdiği yanıt oldu! ' görünüyorsun' eleştirilerine…

MFÖ grubu solistlerinden Mazhar Alanson'un eşi , "Kasların görünüyor" eleştirilerine hesabından verdi. Suden, "Erkek benim gibi oluyorsa, sizin cinsiyetiniz nedir? Açıklayın lütfen!" dedi. Instagram hesabını aktif kullanan Biricik Suden, son dönemlerde pozlarını takipçileriyle paylaşıyor. Suden, fotoğrafına yapılan "Kasların erkeksi görünüyor" yorumlarına tokat gibi bir cevap verdi! İşte Bircik Suden’in takipçisine verdiği yanıt…

Giriş Tarihi: 24.8.2020 12:40 Son Güncelleme: 24.8.2020 12:46 ABONE OL
Biricik Suden'nin takipçisine verdiği yanıt olay oldu! 'Erkeksi görünüyorsun' eleştirilerine…

Mazhar Alanson'un eşi , hesabından verdiği 'kas' tepkisiyle dikkatleri üzerine çekti.

Biricik Suden'nin takipçisine verdiği yanıt olay oldu! 'Erkeksi görünüyorsun' eleştirilerine…

Birici Suden'in açıklaması bazı ünlü isimler tarafından da beğeni aldı.

Biricik Suden'nin takipçisine verdiği yanıt olay oldu! 'Erkeksi görünüyorsun' eleştirilerine…

hesabını aktif olarak kullanan ve gündelik hayatına dair dikkat çekici paylaşımlarda bulunan Suden, son zamanlarda salonlarında geçirdiği vakitlere dair de paylaşımlarda bulunmaya başladı.

Biricik Suden'nin takipçisine verdiği yanıt olay oldu! 'Erkeksi görünüyorsun' eleştirilerine…

Paylaştığı fotoğraflarda yoğun temposunun karşılığını fazlasıyla aldığı görülen , yeni görüntüsüyle mutlu olsa da yapılan bazı yorumlardan rahatsız oldu.

Biricik Suden'nin takipçisine verdiği yanıt olay oldu! 'Erkeksi görünüyorsun' eleştirilerine…

bir görüntüye sahip olduğu yönünde eleştirelere tepki gösteren Suden şunları yazdı:

Biricik Suden'nin takipçisine verdiği yanıt olay oldu! 'Erkeksi görünüyorsun' eleştirilerine…

"Yağlı, göbekli, sarkmış göğüslü adamların bana 'o kaslarla erkek gibi olmuşsun' demeleri sadece vücutlarının değil, kafalarının da çalışmadığının göstergesi.

Biricik Suden'nin takipçisine verdiği yanıt olay oldu! 'Erkeksi görünüyorsun' eleştirilerine…

Erkek benim gibi oluyorsa, sizin cinsiyetiniz nedir açıklayın lütfen"

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Biricik Suden'nin takipçisine verdiği yanıt olay oldu! 'Erkeksi görünüyorsun' eleştirilerine…
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