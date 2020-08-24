Biricik Suden'nin takipçisine verdiği yanıt olay oldu! 'Erkeksi görünüyorsun' eleştirilerine…

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, sosyal medya hesabından verdiği 'kas' tepkisiyle dikkatleri üzerine çekti.
Birici Suden'in açıklaması bazı ünlü isimler tarafından da beğeni aldı.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve gündelik hayatına dair dikkat çekici paylaşımlarda bulunan Suden, son zamanlarda spor salonlarında geçirdiği vakitlere dair de paylaşımlarda bulunmaya başladı.
Paylaştığı fotoğraflarda yoğun spor temposunun karşılığını fazlasıyla aldığı görülen Biricik Suden, yeni görüntüsüyle mutlu olsa da yapılan bazı yorumlardan rahatsız oldu.