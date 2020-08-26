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sevgilisi ’la dudak dudağa… Sosyal medyayı salladı!

Kendisi gibi oyuncu Burak Deniz'le evlenmeleri beklenirken ani bir şekilde ayrılan , ile yeni aşka yelken açmıştı. Büşra Develi yaptığı paylaşımlarıyla gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde makyajsız halini paylaşan Büşra Develi, doğum günü yemeğinde aşka geldi. Güzel oyuncu, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı. 27 yaşına basan genç oyuncu, sevgilisi Cem Aktay ile yeni yaşını kutladı. Develi, aşkını sosyal medyadan etti.

Giriş Tarihi: 26.8.2020 14:51 Son Güncelleme: 26.8.2020 14:59 ABONE OL
Büşra Develi sevgilisi Cem Aktay’la dudak dudağa… Sosyal medyayı salladı!

Dün yeni yaşını kutlayan oyuncu , aşka gelerek hesabından sevgilisiyle dudak dudağa pozunu yayınladı.

Büşra Develi sevgilisi Cem Aktay’la dudak dudağa… Sosyal medyayı salladı!

Başarılı oyuncu , dün 27. yaşına bastı. Doğum gününü sevgilisiyle kutlayan oyuncu, aşkını etmeyi de ihmal etmedi.

Büşra Develi sevgilisi Cem Aktay’la dudak dudağa… Sosyal medyayı salladı!

Tatlı küçük Yalanlar dizisiyle ünlendikten sonra Fi dizisinin kadrosunda yer alan başarılı oyuncu, sevgilisi ve arkadaşlarıyla kutlama yemeğine çıktı.

Büşra Develi sevgilisi Cem Aktay’la dudak dudağa… Sosyal medyayı salladı!

Oyuncu, uzun zamandır yaşadığı Aktay ile ilk kez Instagram hesabından yaptı.

Büşra Develi sevgilisi Cem Aktay’la dudak dudağa… Sosyal medyayı salladı!

Sevgilisiyle dudak dudağa çekilen bir fotoğrafını paylaşan Develi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Büşra Develi sevgilisi Cem Aktay’la dudak dudağa… Sosyal medyayı salladı!
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