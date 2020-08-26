Büşra Develi sevgilisi Cem Aktay’la dudak dudağa… Sosyal medyayı salladı!

Dün yeni yaşını kutlayan oyuncu Büşra Develi, aşka gelerek sosyal medya hesabından sevgilisiyle dudak dudağa pozunu yayınladı.
Başarılı oyuncu Büşra Develi, dün 27. yaşına bastı. Doğum gününü sevgilisiyle kutlayan oyuncu, aşkını ilan etmeyi de ihmal etmedi.
Tatlı küçük Yalanlar dizisiyle ünlendikten sonra Fi dizisinin kadrosunda yer alan başarılı oyuncu, sevgilisi Cem Aktay ve arkadaşlarıyla kutlama yemeğine çıktı.
Sevgilisiyle dudak dudağa çekilen bir fotoğrafını paylaşan Develi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.