Fenomen Murat Övüç fena dayak yedi! Murat Övüç'ü tokatlayan eski basketbolcu Zaza Enden çıktı...

Son olarak Yeşim Salkım'a küfür eden ve mahkemelik olan sosyal medya fenomeni Murat Övüç Marmaris tatilinde dayak yedi. Bir mekanda tartıştığı eski basketbolcu Zaza Enden ile görüntüleri çıkan Murat Övüç gündem oldu.
Murat Övüç'ün bu kez de yakın arkadaşı Seyhan Soylu ile kavga ettiği ve Seyhan Soylu'ya küfür ettiğini iddia edildi.
Murat Övüç'ün 'O benim ablam ben ona küfür etmedim' sözleriyle kendini savunmaya çalıştığı videoda Zaza Enden tarafından tokatlandığı görüldü.
İşte Fenomen Murat Övüç'ün dayak yediği o anlar...
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Gündeme bomba gibi düşen o görüntüler üzerine Murat Övüç, sosyal medyadan espri yaptıkları yönünde bir açıklama yaptı.