Haberler Günaydın Haberleri Fenomen Murat Övüç fena dayak yedi! Murat Övüç'ü tokatlayan eski basketbolcu Zaza Enden çıktı...

Fenomen fena ! Murat Övüç'ü tokatlayan eski basketbolcu çıktı...

Son olarak 'a küfür eden ve mahkemelik olan sosyal medya fenomeni Marmaris tatilinde . Bir mekanda tartıştığı eski basketbolcu ile görüntüleri çıkan Murat Övüç gündem oldu. Murat Övüç'ün 'O benim ablam ben ona küfür etmedim' sözleriyle kendini savunmaya çalıştığı videoda Zaza Enden tarafından tokatlandığı görüldü. İşte Fenomen o anlar...

Giriş Tarihi: 31.8.2020 11:01 Son Güncelleme: 31.8.2020 11:23 ABONE OL
Fenomen Murat Övüç fena dayak yedi! Murat Övüç'ü tokatlayan eski basketbolcu Zaza Enden çıktı...

Son olarak 'a küfür eden ve mahkemelik olan sosyal medya fenomeni Marmaris tatilinde . Bir mekanda tartıştığı eski basketbolcu ile görüntüleri çıkan Murat Övüç gündem oldu.

Fenomen Murat Övüç fena dayak yedi! Murat Övüç'ü tokatlayan eski basketbolcu Zaza Enden çıktı...

'ün bu kez de yakın arkadaşı Seyhan Soylu ile kavga ettiği ve Seyhan Soylu'ya küfür ettiğini iddia edildi.

Fenomen Murat Övüç fena dayak yedi! Murat Övüç'ü tokatlayan eski basketbolcu Zaza Enden çıktı...

'ün 'O benim ablam ben ona küfür etmedim' sözleriyle kendini savunmaya çalıştığı videoda tarafından tokatlandığı görüldü.

Fenomen Murat Övüç fena dayak yedi! Murat Övüç'ü tokatlayan eski basketbolcu Zaza Enden çıktı...

İşte Fenomen 'ün dayak yediği o anlar...

Ünlü sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e şok saldırı kamerada' Boğazını sıkıp nefesini kestiler | Video

Fenomen Murat Övüç fena dayak yedi! Murat Övüç'ü tokatlayan eski basketbolcu Zaza Enden çıktı...

Gündeme bomba gibi düşen o görüntüler üzerine , sosyal medyadan espri yaptıkları yönünde bir açıklama yaptı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenomen Murat Övüç fena dayak yedi! Murat Övüç'ü tokatlayan eski basketbolcu Zaza Enden çıktı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA