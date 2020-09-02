Atv'nin rekortmen dizisi Hercai'nin çekimleri için Mardin'de olan Ebru Şahin kalbini ünlü basketbolcu Cedi Osman'a kaptırmıştı. Magazin gündemin en çok konuşulan çiftlerinden olan Cedi- Ebru çiftinden yeni bir paylaşım geldi.
Cedi, sevgilisi Ebru ile çekilmiş bir fotoğraf karesini #Tb notu ile paylaştı. Fotoğrafın üzerine koyduğu mavi kalp dikkatlerden kaçmadı.
Cedi'nin paylaşımını kendi hesabından paylaşan Şahin ise, "Selfiemi sabote ettiğin foto ile #tb yapamazsın" notunu düştü.
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