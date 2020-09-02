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Cedi- Ebru çiftinden yeni bir geldi.

Atv'nin rekortmen dizisi Hercai'nin çekimleri için Mardin'de olan  kalbini ünlü basketbolcu 'a kaptırmıştı. Magazin gündemin en çok konuşulan çiftlerinden olan Cedi- Ebru çiftinden yeni bir geldi.

Giriş Tarihi: 2.9.2020 20:40 Son Güncelleme: 2.9.2020 20:41 ABONE OL
Cedi- Ebru çiftinden yeni bir paylaşım geldi.

Atv'nin rekortmen dizisi Hercai'nin çekimleri için Mardin'de olan kalbini ünlü basketbolcu 'a kaptırmıştı. Magazin gündemin en çok konuşulan çiftlerinden olan Cedi- Ebru çiftinden yeni bir geldi.

Cedi- Ebru çiftinden yeni bir paylaşım geldi.

Cedi, sevgilisi Ebru ile çekilmiş bir fotoğraf karesini #Tb notu ile paylaştı. Fotoğrafın üzerine koyduğu mavi kalp dikkatlerden kaçmadı.

Cedi- Ebru çiftinden yeni bir paylaşım geldi.

Cedi'nin paylaşımını kendi hesabından paylaşan Şahin ise, "Selfiemi sabote ettiğin foto ile #tb yapamazsın" notunu düştü.

Cedi- Ebru çiftinden yeni bir paylaşım geldi.

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Cedi- Ebru çiftinden yeni bir paylaşım geldi.
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