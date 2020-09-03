Berrak Tüzünataç Ali Yörenç’le yeni bir aşka yelken açmıştı! Berrak sosyal medyadan isyan etti!

Herkes gibi mutlu olmak ve dilediğim biçimde hayatımı yaşamak istiyorum. Çocuk denilebilecek bir yaştan beri bunun için çalışıyorum. Benim hayatım, kariyerim, ilişkilerim ve sevdiklerim siz yıllardır üstünde tepinesiniz diye yok. Artık rahat bırakın beni."