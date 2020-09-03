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’le yeni bir aşka yelken açmıştı! Berrak sosyal medyadan isyan etti!

Güzel oyuncu , arkadaşı ’un eski eşi ’la ilişkisi bittikten sonra ’le yeni bir aşka yelken açtı. Ancak Tüzünataç, sevgilisi Ali Yörenç’in, arkadaşı ’le daha önce ilişki yaşadığı ortaya çıkınca eleştirilere maruz kaldı. Bu haberlere sinirlenen Berrak, hesabından yaptığı açıklamada isyan etti. İşte Berrak Tüzünataç’ın sosyal medya hebasından yaptığı o açıklama…

Giriş Tarihi: 3.9.2020 09:50 Son Güncelleme: 3.9.2020 10:25 ABONE OL
Berrak Tüzünataç Ali Yörenç’le yeni bir aşka yelken açmıştı! Berrak sosyal medyadan isyan etti!

hakkında çıkan haberlere isyan etti. Ünlü oyuncu, arkadaşı 'un eski eşi 'la ilişkisi bittikten sonra 'le yeni bir aşka yelken açtı.

Berrak Tüzünataç Ali Yörenç’le yeni bir aşka yelken açmıştı! Berrak sosyal medyadan isyan etti!

Ancak Tüzünataç, sevgilisi 'in, arkadaşı 'le daha önce ilişki yaşadığı ortaya çıkınca eleştirilere maruz kaldı. Bu haberlere sinirlenen oyuncu sosyal medyasında şu açıklamayı yaptı:

Berrak Tüzünataç Ali Yörenç’le yeni bir aşka yelken açmıştı! Berrak sosyal medyadan isyan etti!

'MUTLU OLMAK İSTİYORUM'

"19 yaşımdan beri bütün hayatımı, büyüme sürecimi, benim açığımı bulmaya yoksa da herhangi bir anımı manipüle edip açıkmış gibi göstermeye çalışan bir orduya karşı geçirmişim gibi hissediyorum ve gerçekten yoruldum.

Berrak Tüzünataç Ali Yörenç’le yeni bir aşka yelken açmıştı! Berrak sosyal medyadan isyan etti!

Herkes gibi mutlu olmak ve dilediğim biçimde hayatımı yaşamak istiyorum. Çocuk denilebilecek bir yaştan beri bunun için çalışıyorum. Benim hayatım, kariyerim, ilişkilerim ve sevdiklerim siz yıllardır üstünde tepinesiniz diye yok. Artık rahat bırakın beni."

Berrak Tüzünataç Ali Yörenç’le yeni bir aşka yelken açmıştı! Berrak sosyal medyadan isyan etti!

Herkes gibi mutlu olmak ve dilediğim biçimde hayatımı yaşamak istiyorum. Çocuk denilebilecek bir yaştan beri bunun için çalışıyorum.

Berrak Tüzünataç Ali Yörenç’le yeni bir aşka yelken açmıştı! Berrak sosyal medyadan isyan etti!

Benim hayatım, kariyerim, ilişkilerim ve sevdiklerim siz yıllardır üstünde tepinesiniz diye yok. Artık rahat bırakın beni."

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Berrak Tüzünataç Ali Yörenç’le yeni bir aşka yelken açmıştı! Berrak sosyal medyadan isyan etti!
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