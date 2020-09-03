Cüneyt Arkın’dan sonra Kuruluş Osman’a usta oyuncu Ahmet Yenilmez de katıldı!

Usta oyuncu Ahmet Yenilmez "Kuruluş Osman" dizisinin kadrosuna katıldı. ATV'de yayınlanan dizinin yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, Twitter hesabından duyurdu.
Kuruluş Osman'ın 2. Sezon kadrosuna Ahmet Yenilmez de katıldı. Kendisine ve sevenlerine Bozdağ Film Ailesi olarak hoş geldiniz diyoruz.' ifadelerini kullandı.
Senaryosunda da Bozdağ'ın imzası bulunan ve ilk sezonunda büyük ilgi gören dizinin ikinci sezon hazırlıkları sürüyor.
Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşacak "Kuruluş Osman"ın yönetmenliğini Metin Günay üstlenirken, "Osman Bey" karakterini ise Burak Özçivit canlandırıyor.