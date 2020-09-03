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’dan sonra ’a usta oyuncu de katıldı!

, Atv’nin reyting rekorları kıran dizisi 'ın kadrosuna dahil olmuştu. Bozdağ Film tarafından hayata geçirilen, yurt içinde ve yurt dışında izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman'ın kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Dizinin yapımcısı ve proje tasarımcısı , hesabından ’in de diziye katıldığını duyurdu. Yeni sezonu merakla beklenen Kuruluş Osman’ın kadrosuna Ahmet Yenilmez de katıldı. Bozdağ, Ahmet Yenilmez’i de kadrosuna katarak Kuruluş Osman’ın ikinci sezonunda da iddiasını ortaya koymuş oldu.

Giriş Tarihi: 3.9.2020 16:34 Son Güncelleme: 3.9.2020 16:36 ABONE OL
Cüneyt Arkın’dan sonra Kuruluş Osman’a usta oyuncu Ahmet Yenilmez de katıldı!

Usta oyuncu "" dizisinin kadrosuna katıldı. ATV'de yayınlanan dizinin yapımcısı ve proje tasarımcısı , hesabından duyurdu.

Cüneyt Arkın’dan sonra Kuruluş Osman’a usta oyuncu Ahmet Yenilmez de katıldı!

Bozdağ paylaşımında ' yeni isimleri ağırlamaya devam ediyor.'

Cüneyt Arkın’dan sonra Kuruluş Osman’a usta oyuncu Ahmet Yenilmez de katıldı!

'ın 2. Sezon kadrosuna de katıldı. Kendisine ve sevenlerine Bozdağ Film Ailesi olarak hoş geldiniz diyoruz.' ifadelerini kullandı.

Cüneyt Arkın’dan sonra Kuruluş Osman’a usta oyuncu Ahmet Yenilmez de katıldı!

Senaryosunda da Bozdağ'ın imzası bulunan ve ilk sezonunda büyük ilgi gören dizinin ikinci sezon hazırlıkları sürüyor.

Cüneyt Arkın’dan sonra Kuruluş Osman’a usta oyuncu Ahmet Yenilmez de katıldı!

Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşacak ""ın yönetmenliğini Metin Günay üstlenirken, "Osman Bey" karakterini ise Burak Özçivit canlandırıyor.

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Cüneyt Arkın’dan sonra Kuruluş Osman’a usta oyuncu Ahmet Yenilmez de katıldı!
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