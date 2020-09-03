Hazal Filiz Küçükköse ile Alp Güler’in iki yıllık aşkı bitti! Ayrılığın nedeni…

Yaklaşık 2 yıldır işletmeci Alp Güler ile aşk yaşayan Hazal Filiz Küçükköse, aradığı mutluluğu bulamayınca ilişkisini noktaladı.
Güzel oyuncu meslektaşı Tuan Tunalı ile boşandıktan sonra işletmeci Alp Güler ile ilişki yaşamaya başladı.
Mutlu bir ilişkileri olan ikili, 10 gün önce anlaşarak 2 yıllık ilişkilerini bitirdi.
DOSTÇA AYRILDILAR
Hürriyet'in haberin göre; Küçükköse ve Güler'in kötü ayrılmadığı ve dostluklarının devam ettiği öğrenildi.
Hazal Filiz Küçükköse geçen yıl 32'nci yaşını kutlarken Alp Güler güzel oyuncuya yarım altın takarak herkesi şaşırtmış, çift bu sürpriz hediyeyle magazin sayfalarına haber olmuştu.