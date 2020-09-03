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ile ’in iki yıllık aşkı ! Ayrılığın nedeni…

Meslektaşı Tuan Tunalı ile evliliği 2018 yılında sona eren oyuncu ’nin, iki yıldır yaşadığı işletmeci ’le ilişkisi sona erdi. İşletmeci Alp Güler ile aşk yaşayan Hazal Filiz Küçükköse, aradığı mutluluğu bulamayınca ilişkisini noktaladı. Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler'in kötü ayrılmadığı ve dostluklarının devam ettiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 3.9.2020 10:20 Son Güncelleme: 3.9.2020 10:21 ABONE OL
Hazal Filiz Küçükköse ile Alp Güler’in iki yıllık aşkı bitti! Ayrılığın nedeni…

Yaklaşık 2 yıldır işletmeci ile yaşayan , aradığı mutluluğu bulamayınca ilişkisini noktaladı.

Hazal Filiz Küçükköse ile Alp Güler’in iki yıllık aşkı bitti! Ayrılığın nedeni…

Güzel oyuncu meslektaşı Tuan Tunalı ile boşandıktan sonra işletmeci ile ilişki yaşamaya başladı.

Hazal Filiz Küçükköse ile Alp Güler’in iki yıllık aşkı bitti! Ayrılığın nedeni…

Mutlu bir ilişkileri olan ikili, 10 gün önce anlaşarak 2 yıllık ilişkilerini bitirdi.

Hazal Filiz Küçükköse ile Alp Güler’in iki yıllık aşkı bitti! Ayrılığın nedeni…

DOSTÇA AYRILDILAR

Hürriyet'in haberin göre; Küçükköse ve Güler'in kötü ayrılmadığı ve dostluklarının devam ettiği öğrenildi.

Hazal Filiz Küçükköse ile Alp Güler’in iki yıllık aşkı bitti! Ayrılığın nedeni…

geçen yıl 32'nci yaşını kutlarken güzel oyuncuya yarım altın takarak herkesi şaşırtmış, çift bu sürpriz hediyeyle magazin sayfalarına haber olmuştu.

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Hazal Filiz Küçükköse ile Alp Güler’in iki yıllık aşkı bitti! Ayrılığın nedeni…
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