Kalp krizi sonucu vefat eden usta oyuncu Haldun Boysan'ın son röportajı ortaya çıktı!

Geçtiğimiz Pazartesi aramızdan ayrılan sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Haldun Boysan, son röportajını ATV'nin yoğun ilgi gören hafta sonu yapımlarından Dizi TV'ye verdi. 26 Haziran'da Dizi TV'den Hazal Eker'e konuşan Boysan, ATV'nin 6 Eylül'de ilk bölümü yayınlanacak Maria ile Mustafa adlı yeni dizisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Boysan, 31 Ağustos'ta bu dizinin çekimleri için gittiği Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizinden vefat etmişti. İşte Boysan'ın son röportajı:
- Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Maria ile Mustafa dizisinin çekimlerindesiniz. Neler hissediyorsunuz? Heyecanınız var mı?
- Tabii, heyecansız böyle bir iş olur mu? Heyecan duymuyorsan yapmayacaksın. Çünkü bu farklı, ters köşe bir iş; okurken de çok keyif aldım, çalışırken daha da çok keyif alacağız. İnşallah başarılı olacağız. Tutar bu dizi.
- Eminim tutacaktır. Peki, Maria ile Mustafa'da siz nasıl bir karaktere hayat veriyorsunuz?
- Aslında iki farklı aile var. Ama o bilindik çatışmalar aile reislerinde yok. Bana göre çok güzel, çok dingin bir konu. Kendi içinde iç ritmi yüksek. Yaşamın içinden. Ama şimdi insanların beklentileri isimlerden ötürü farklı bir yere gelse bile öyle bir şey yok. Seyredince anlayacaklar bunu. Bu çok farklı bir format. Kızımız da çok güzel, oğlan da çok yakışıklı. Ama bunlar değil önemli olan. Çok kaba çizgiler ile çizilmiş bir öykü değil bu. Çok ince, aslında seyrederken daha iyi anlayacaklar. Biz de bunun bir ucundan tutacağız. Rakip aile var. Biz varız. Ama aslında içlerinde olan şey o bilindik haset değil. Çünkü ailenin büyükleri aslında küçükken aynı yerde büyümüşler. Kimin nereye geldiği çok önemli değil. Aynı meyve ağacına gitmişler. Aynı eriği beraber toplayıp yemişler sonradan aileler karşı karşıya gelmiş.
- Çekimler de Ürgüp-Kapadokya'da gerçekleşecek, Türkiye'nin en güzel köşelerinden biri… Çekimlerin orada olacak olması sizce yapıma ne tür faydalar sağlayacak?
- Öykü zaten yöre öyküsü o yüzden orada çekilmesi çok mantıklı. Artı artık bu dönemde İstanbul yerine Anadolu'ya çıkmak çok daha mantıklı, bizim değerlerimizin tümü orada yatıyor, çünkü İstanbul herkesin bildiği İstanbul. Yeşilçam ile beraber İstanbul'un her yerini gördük, oralar bizim daha çok hizmet götürmemiz gereken yerlerden biri. Örgüyü bütün Türkiye seyretmeli. Benim için çok büyük bir keyif Ürgüp. Yalnız turistik olarak bakmayacaksın, orası Anadolu'nun bir köşesi, farkı Peri Bacaları ayrı bir ekolojik sistem. Bana göre öykünün orada başlayıp orada bitmesi çok daha güzel olacak.
- Çok teşekkür ederim, ağzınıza sağlık umarım izlenmesi bol olur. Buradan Sizi izleyecek olanlara söylemek istediğiniz son bir şey var mı?
- Ben teşekkür ederim. Seyretmeye devam etsinler.