Kalp krizi sonucu vefat eden usta oyuncu Haldun Boysan'ın son röportajı ortaya çıktı!

- Çekimler de Ürgüp-Kapadokya'da gerçekleşecek, Türkiye'nin en güzel köşelerinden biri… Çekimlerin orada olacak olması sizce yapıma ne tür faydalar sağlayacak?

- Öykü zaten yöre öyküsü o yüzden orada çekilmesi çok mantıklı. Artı artık bu dönemde İstanbul yerine Anadolu'ya çıkmak çok daha mantıklı, bizim değerlerimizin tümü orada yatıyor, çünkü İstanbul herkesin bildiği İstanbul. Yeşilçam ile beraber İstanbul'un her yerini gördük, oralar bizim daha çok hizmet götürmemiz gereken yerlerden biri. Örgüyü bütün Türkiye seyretmeli. Benim için çok büyük bir keyif Ürgüp. Yalnız turistik olarak bakmayacaksın, orası Anadolu'nun bir köşesi, farkı Peri Bacaları ayrı bir ekolojik sistem. Bana göre öykünün orada başlayıp orada bitmesi çok daha güzel olacak.

- Çok teşekkür ederim, ağzınıza sağlık umarım izlenmesi bol olur. Buradan Sizi izleyecek olanlara söylemek istediğiniz son bir şey var mı?

- Ben teşekkür ederim. Seyretmeye devam etsinler.