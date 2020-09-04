Beren Saat'ten iki yüzlü tutum! Hani nerede dilinden düşürmediğin kadın dayanışması!

KAFASINI KUMA GÖMDÜ



Peki bu yaşananlar karşısında dizinin başrol oyuncusu Beren Saat ne yaptı? Hiçbir şey! Şimdi diyeceksiniz ki yapımcı ile yazar arasındaki davadan ona ne? Evet, eğer dizinin başrol oyuncusu Beren değil de başka bir isim olsaydı, ben de böyle düşünebilirdim. Ama Beren için aynı şeyi söyleyemeyeceğim ne yazık ki...