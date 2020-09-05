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'nın eşi ’dan şirketine dava!

Usta sanatçı 'nın eşi , filminin yapımcısı şirketine dava açtı. Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya ve iki kızı, filmin çoğaltılmaması ve gösterime girmemesi için ihtiyati tedbir kararı verilmesini istedi.

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Giriş Tarihi: 5.9.2020 09:26 Son Güncelleme: 5.9.2020 09:29 ABONE OL
Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya’dan Erbay Medya şirketine dava!

İki gözüm: Ahmet isimli filmin gösteriminin durdurulması için dava açan Ahmet Kaya'nın eşi ve iki kızı, şimdi de Son Şarkı filminin yapımcısı Erbay Medya şirketine dava açtı.

Ahmet Kaya'nın çıktığı bir yolculuğun hikayesinin anlatıldığı Son Şarkı filminde kullanılan eserler için kendilerinden herhangi bir izin alınmadığını belirten Gülten Kaya ve iki kızı, filmin çoğaltılmaması ve gösterime girmemesi için ihtiyati tedbir kararı verilmesini istedi.

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Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya’dan Erbay Medya şirketine dava!
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