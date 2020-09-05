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kızları ve arasındaki kavga için ilk kez konuştu!

Usta oyuncu ile ’in kızları , kardeşi ve annesiyle gergin günler geçirmişti. Bergüzar Korel'in Amerika'da yaşayan ve temizlik sektöründe çalışan ablası Zeynep Korel, "Bana iftira attılar" diyerek ailesine tepki göstermişti. Bergüzar Korel de ablası hakkında konuşma yasağı kararı aldırmıştı. Ailesine "Sırtımdan bıçaklandım, manevi bağlar koptuysa maddi bağlar da kopsun" diyerek miras davası açan Zeynep Korel "Bu bir miras değil, onur savaşı" demişti. Usta oyuncu Hülya Darcan, kızları Zeynep Korel ve Bergüzar Korel’in arasındaki kavga hakkında konuştu. Hülya Darcan, “Zeynep’le görüştük. O benim evladım” dedi.

Giriş Tarihi: 5.9.2020 12:42 Son Güncelleme: 5.9.2020 12:49 ABONE OL
Hülya Darcan kızları Zeynep Korel ve Bergüzar Korel arasındaki kavga için ilk kez konuştu!

Usta oyuncu önceki gün Etiler'deki bir hastaneden çıkarken görüntülendi.

Hülya Darcan kızları Zeynep Korel ve Bergüzar Korel arasındaki kavga için ilk kez konuştu!

Hürriyet'in haberine göre; Oyuncu, çekimleri Ayvalık, Kalem Adası'nda gerçekleşecek bir diziyle uzun zaman sonra tekrar ekrana döneceğini açıkladı.

Hülya Darcan kızları Zeynep Korel ve Bergüzar Korel arasındaki kavga için ilk kez konuştu!

Darcan, muhabirlerin Amerika'da yaşayan kızı 'in kardeşi ve kendisi hakkında "Sırtımdan bıçaklandım, manevi bağlar koptuysa maddi bağlar da kopsun" sözleri hatırlatılması üzerine, "Hiçbir şey söylemek istemiyorum, o benim evladım" dedi.

Hülya Darcan kızları Zeynep Korel ve Bergüzar Korel arasındaki kavga için ilk kez konuştu!

Büyük kızı Zeynep'le görüştüğünü dile getiren Darcan, "Yaşanan olayları konuştunuz mu?" sorusuna sadece "Teşekkür ederim" demekle yetindi.

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Hülya Darcan kızları Zeynep Korel ve Bergüzar Korel arasındaki kavga için ilk kez konuştu!
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