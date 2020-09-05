Hülya Darcan kızları Zeynep Korel ve Bergüzar Korel arasındaki kavga için ilk kez konuştu!

Hürriyet'in haberine göre; Oyuncu, çekimleri Ayvalık, Kalem Adası'nda gerçekleşecek bir diziyle uzun zaman sonra tekrar ekrana döneceğini açıkladı.
Darcan, muhabirlerin Amerika'da yaşayan kızı Zeynep Korel'in kardeşi Bergüzar Korel ve kendisi hakkında "Sırtımdan bıçaklandım, manevi bağlar koptuysa maddi bağlar da kopsun" sözleri hatırlatılması üzerine, "Hiçbir şey söylemek istemiyorum, o benim evladım" dedi.
Büyük kızı Zeynep'le görüştüğünü dile getiren Darcan, "Yaşanan olayları konuştunuz mu?" sorusuna sadece "Teşekkür ederim" demekle yetindi.