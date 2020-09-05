Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit: Kızımın kanseri yenmesini kutlarken hastalığımı öğrendim

KAYA KÜTLESİNE ÇARPTI



Tatilde bir gün hafif rampa olan yerden torunlarım Aslışah ve Neslişah kızakla kayıyorlar. Bir yandan da bana 'Çok zevkli anneanne, ne olur sen de bizimle kay' diye seslenip beni yanlarına davet ediyorlar. Zaten onları izlerken benim de içim gidiyordu, 'Ben de mi kaysam' diye düşünürken bir cesaret gittim kızların yanına. Kızağa oturdum bitişe kadar kaydım..." Kahkahalar eşliğinde başlayan bu keyifli anların bir kazayla sonuçlandığını belirten Koçyiğit, şöyle devam etti: "Bir yandan kayıyorum, bir yandan da gülmekten karnıma kramplar giriyor.