Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit: Kızımın kanseri yenmesini kutlarken hastalığımı öğrendim

Hülya Koçyiğit, hayatını değiştiren olayı anlattı: "Kızım Gülşah'ın meme kanserini yenmesini ailece bir tatile çıkıp kutlamak istedik. O tatilde kaza geçirdim ve omurga kemiğim kırıldı. Ama her şerde bir hayır varmış. O kaza sayesinde hayatım kurtuldu"
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, geçtiğimiz yıllarda akciğer kanserini yendi. Hastalığını yaşadığı bir kazayla öğrenen usta oyuncuyla üç yıl öncesine döndük, bize yaşadığı duygusal ve zorlu süreci bir bir anlattı. Kızı Gülşah Alkoçlar'ın meme kanseri olmasına çok üzülen Koçyiğit, kızının bu hastalığı yenmesinin ardından ailesiyle bir kutlama yapmaya karar verdi. Tüm aile kayak yapmak için İsviçre'ye gitti. İşte Koçyiğit, kutlama için gittiği bu gezide kendi hayatını derinden etkileyecek bir gerçeği öğrendi. Ünlü oyuncu, çok eğlenerek başladıkları tatilde yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Canım kızım Gülşah'a meme kanseri teşhisi konduktan sonra hepimiz ailece zor bir süreçten geçmiştik. Verdiğimiz o zorlu sınavın ardından, kanseri atlattıktan sonra hep birlikte bir kayak tatili planı yaptık. Maksat hep birlikte eğlenmek, o kara günlerin ardından biraz hayatımıza renk katmak, birlikte kaliteli vakit geçirmekti.
KAYA KÜTLESİNE ÇARPTI
Tatilde bir gün hafif rampa olan yerden torunlarım Aslışah ve Neslişah kızakla kayıyorlar. Bir yandan da bana 'Çok zevkli anneanne, ne olur sen de bizimle kay' diye seslenip beni yanlarına davet ediyorlar. Zaten onları izlerken benim de içim gidiyordu, 'Ben de mi kaysam' diye düşünürken bir cesaret gittim kızların yanına. Kızağa oturdum bitişe kadar kaydım..." Kahkahalar eşliğinde başlayan bu keyifli anların bir kazayla sonuçlandığını belirten Koçyiğit, şöyle devam etti: "Bir yandan kayıyorum, bir yandan da gülmekten karnıma kramplar giriyor.
Tabii ilki çok güzel geçince çocuklar gibi ben de ikinci kez kaymak için tekrar başlangıç noktasına çıktım; gülme krizim de devam ediyor hâlâ ama bu keyfim pistin sonundaki kaya kütlesine çarpmamla son buldu... Kendimi durduramadığım için yukarıdan aşağıya indiğim o hızla ani bir çarpma yaşadım. Gözlerimi açtığımda herkes başımdaydı, sağlık hizmetlileri gelmişti."
'OMURGAM KIRILDI'
Kış tatilinin son günlerine doğru şiddetli ağrı çektiğini söyleyen usta oyuncu, "Hayatın mucizesi" diyerek hastalığını öğrendiği o anları ve yaşadığı şoku bizimle paylaştı: "Tatilin sonlarına doğruydu ve sırtımdaki ağrı kesinlikle geçmek bilmiyordu. Döndükten sonra hemen doktora gittim ve gerekli çekimler yapıldı. Omurga kemiğim kırılmıştı ancak şüpheli bir yer daha gözüküyordu MR'da ve şüphe kansere işaret ediyordu. Apar topar o sonuçlarla ilgili doktora gittiğimizde omurga kırığının mesele bile olamayacak kadar küçük kaldığını öğrendik kanserin yanında. İşte 'Her şerde bir hayır vardır' dedikleri bu olsa gerek... Akciğer kanseri olduğumu bu vesileyle öğrenmiş oldum."