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aşka geldi!

2017 yılında kendi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evliliği olan Hande Soral eşi ile sık sık paylaşımlarda bulunmadan da edemiyor. Instagram'da 1.5 milyon takipçisi olan Hande Soral paylaşımlarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Güzel oyuncu önceki gün Instagram'da aşka geldi.

Giriş Tarihi: 7.9.2020 18:05 Son Güncelleme: 7.9.2020 18:09 ABONE OL
Hande Soral aşka geldi!

2017 yılında kendi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evliliği olan Hande Soral eşi ile sık sık paylaşımlarda bulunmadan da edemiyor. Instagram'da 1.5 milyon takipçisi olan Hande Soral paylaşımlarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Güzel oyuncu önceki gün Instagram'da aşka geldi.

Hande Soral aşka geldi!

İsmail Demirci ile İstanbul'da Boğaz turu yapan güzel oyuncu, paylaştığı bu poza 'Lav yu' yazarak eşine olan aşkını bir kez daha ilan etti.

Hande Soral aşka geldi!

Ünlü çiftin hayranları paylaşımı yorum yağmuruna tuttu.

Hande Soral aşka geldi!

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Hande Soral aşka geldi!
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