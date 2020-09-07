Hande Soral aşka geldi!

Hande Soral 2017 yılında kendi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evliliği olan Hande Soral eşi ile sık sık paylaşımlarda bulunmadan da edemiyor. Instagram'da 1.5 milyon takipçisi olan Hande Soral paylaşımlarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Güzel oyuncu önceki gün Instagram'da aşka geldi.