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’nın hayranlarına müjde! güçlü kadrosuyla geliyor!

Önümüzdeki günlerde ikinci sezon bölümleriyle ATV ekranında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan ‘’ dizisi, kadrosuna güzel oyuncu ’ya da ekledi. Film tarafından hayata geçirilen, yurt içinde ve yurt dışında izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman'ın kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Dizinin yapımcısı ve proje tasarımcısı , hesabından Seray Kaya’nın da diziye katıldığını duyurdu. Bozdağ, Seray Kaya’yı da kadrosuna katarak Kuruluş Osman’ın ikinci sezonunda da iddiasını ortaya koymuş oldu.

Giriş Tarihi: 7.9.2020 16:05 Son Güncelleme: 7.9.2020 16:07 ABONE OL
Seray Kaya’nın hayranlarına müjde! Kuruluş Osman güçlü kadrosuyla geliyor!

Güzel oyuncu "" dizisinin kadrosuna katıldı. ATV'de yayınlanan dizinin yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet , hesabından duyurdu.

Seray Kaya’nın hayranlarına müjde! Kuruluş Osman güçlü kadrosuyla geliyor!

paylaşımında ' Güçlü Kadrosuyla Geliyor! Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda sevenleriyle buluşacak olan 'ya Bozdağ Film Ailesi olarak hoş geldiniz diyoruz.' ifadelerini kullandı. Senaryosunda da Bozdağ'ın imzası bulunan ve ilk sezonunda büyük ilgi gören dizinin ikinci sezon hazırlıkları sürüyor.

Seray Kaya’nın hayranlarına müjde! Kuruluş Osman güçlü kadrosuyla geliyor!

SERAY KAYA'NIN HANGİ KARAKTERİ CANLANDIRACAK

Seyirciden büyük ilgi gören ve reyting rekorları kıran ilk sezonunun ardından ikinci sezon çekimlerine tüm hızıyla devam eden ''da, güzel oyuncu 'nın hangi karakteri canlandıracağı merak konusu.

Seray Kaya’nın hayranlarına müjde! Kuruluş Osman güçlü kadrosuyla geliyor!

KADRODA İDDİALI İSİMLER VAR

Kadrosuna birbirinden iddialı isimleri ekleyen ''ın yeni sezonunda Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir ve Ahmet Yenilmez, Umut Karadağ'ın da rol alacağı açıklanmıştı.

Seray Kaya’nın hayranlarına müjde! Kuruluş Osman güçlü kadrosuyla geliyor!

Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşacak ""ın yönetmenliğini Metin Günay üstlenirken, "Osman Bey" karakterini ise Burak Özçivit canlandırıyor.

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Seray Kaya’nın hayranlarına müjde! Kuruluş Osman güçlü kadrosuyla geliyor!
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