Seray Kaya’nın hayranlarına müjde! Kuruluş Osman güçlü kadrosuyla geliyor!

Güzel oyuncu Seray Kaya "Kuruluş Osman" dizisinin kadrosuna katıldı. ATV'de yayınlanan dizinin yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, Twitter hesabından duyurdu.
Bozdağ paylaşımında 'Kuruluş Osman Güçlü Kadrosuyla Geliyor! Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda sevenleriyle buluşacak olan Seray Kaya'ya Bozdağ Film Ailesi olarak hoş geldiniz diyoruz.' ifadelerini kullandı. Senaryosunda da Bozdağ'ın imzası bulunan ve ilk sezonunda büyük ilgi gören dizinin ikinci sezon hazırlıkları sürüyor.
SERAY KAYA'NIN HANGİ KARAKTERİ CANLANDIRACAK
Seyirciden büyük ilgi gören ve reyting rekorları kıran ilk sezonunun ardından ikinci sezon çekimlerine tüm hızıyla devam eden 'Kuruluş Osman'da, güzel oyuncu Seray Kaya'nın hangi karakteri canlandıracağı merak konusu.
KADRODA İDDİALI İSİMLER VAR
Kadrosuna birbirinden iddialı isimleri ekleyen 'Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir ve Ahmet Yenilmez, Umut Karadağ'ın da rol alacağı açıklanmıştı.
Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşacak "Kuruluş Osman"ın yönetmenliğini Metin Günay üstlenirken, "Osman Bey" karakterini ise Burak Özçivit canlandırıyor.